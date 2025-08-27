La Capital | Política | Rocío Bonacci

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

El vehículo oficial de la Cámara Diputados que trasladaba a la diputada nacional de La Libertad Avanza y a su padre, dirigente de Unite, terminó en el campo.

27 de agosto 2025 · 09:34hs
Rocío y José Bonacci resultaron heridos tras un despiste

Rocío y José Bonacci resultaron heridos tras un despiste

La diputada nacional santafesina Rocío Bonacci de La Libertad Avanza, y su padre, José, reconocido dirigente político titular de Unite, sufrieron un siniestro vial este miércoles en la autopista Rosario-Buenos Aires cerca de Ramallo, en el cual resultaron heridos pero sin gravedad aparente.

“Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, sostuvo el dirigente y exconcejal de Rosario a La Capital, en una primera impresión sobre la causa del siniestro.

El vehículo oficial de la Cámara Diputados, un Nissan Sentra, era conducido por un chofer que trasladaba hacia Buenos Aires a la diputada de La Libertad Avanza, quien tuvo que ser asistida por los golpes en el rostro. Luego fueron derivados hasta un centro de salud en Ramallo.

Rocío y José Bonacci

Rocío se sumó a la política en 2023 como muchos jóvenes atraídos por la figura de Javier Milei aunque sin pasado militante. De hecho, su actividad nada tenía que ver con la política. José tiene una larga trayectoria política y conocido por ofrecer su partido Unite a aquellos emergentes o dirigentes que ha último momento han quedado fuera de las listas de otros partidos.

También es recordado por ser la llave en 2019 que le dio la posibilidad a Amalia Granata, que encabezó la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe con un armado evangélico y ultracatólico y obtuvo seis bancas en la Cámara de Diputados provincial. De buena llegada a Milei, el dirigente acercó también a Rocío a la lista de diputados en 2023 y fue electa.

Noticias relacionadas
Durante un plenario de comisiones, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin, de UP, fustigaron al gobierno de Javier Milei.

Diputados: la oposición busca acorralar al Ejecutivo por las presuntas coimas

Diego Spagnuolo y Javier Milei, antes de que la justicia ponga los ojos sobre el extitular de Andis

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

La reforma constitucional se aproxima y Santa Fe será un estado laico

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

La comisión Redactora funcionará las próximas dos semanas, todos los días.

Reforma constitucional: la Redactora discute la lapicera, las palabras y hasta el lenguaje "masculinizado"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Lo último

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newells

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newell's

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

El vehículo oficial de la Cámara Diputados que trasladaba a la diputada nacional de La Libertad Avanza y a su padre, dirigente de Unite, terminó en el campo.

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro
Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año
LA CIUDAD

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Ovación
Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Por Luis Castro
Ovación

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Qué otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Qué otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Policiales
Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

La Ciudad
Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año
LA CIUDAD

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás