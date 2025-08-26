La Capital | Economía | Vassalli

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Las autoridades de la tradicional fábrica de cosechadoras de Firmat no se presentaron a una audiencia convocada por el ministerio de Trabajo de Santa Fe

26 de agosto 2025 · 19:32hs
Vassalli. La audiencia se llevó a cabo en la sede local del ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Vassalli. La audiencia se llevó a cabo en la sede local del ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Se agrava la situación en la fábrica de cosechadoras Vassalli. Las autoridades de la empresa con sede en Firmat no se presentaron a una audiencia convocada ayer por el ministerio de Trabajo de Santa Fe. La Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) denunció que cerca de 280 trabajadores se encuentran si cobrar sus haberes de julio, aguinaldo y advierten que en breve también la empresa incumplirá con el pago correspondiente a agosto.

Ahora la cartera laboral convocó a una nueva audiencia para el próximo viernes. Mientras tanto desde el gremio adelantaron que debatirán en asamblea junto a todos los trabajadores los pasos a seguir.

A la audiencia realizada en la sede rosarina de la secretaria de Trabajo se presentó el secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero y el representante legal Pablo Cerra, pero la empresa sólo envió una carta firmada por la abogada María Florencia Arietto donde se expone que hubo medidas gremiales “indebidas”, afirmación desmentida por la UOM en la cartera laboral

El abogado de la UOM Pablo Cerra explicó: “La patronal no compareció a pesar de haber confirmado su presencia a funcionarios del Ministerio de Trabajo quienes frente a manifestación de trabajadores frente a la planta fueron a constatar que lo estaban haciendo conforme a derecho sin ningún tipo de alteración del orden ni bloqueo lo cual está constatado en el acta del ministerio de trabajo”.

Por lo pronto, según la UOM la firma no paga salarios de julio, tampoco aguinaldo ni el último aumento acordado en paritarias y “ya está terminado agosto lo que agrandaría la deuda”, dijo el secretario General de la UOM de Firmat.

vassalli

Cerra agregó que “aparece una nota firmada por la doctora María Florencia Arietto, la cual no es presentada por los canales oficiales ni tampoco acompañada del poder que acredite como apoderada del escrito por lo cual se desconoce lo que dice”.

“Independientemente de eso se menciona que van a presentarse una vez radicada una denuncia penal contra los trabajadores y contra el gremio por presuntos bloqueos lo cual reitero queda totalmente descartado conforme a la constatación que hizo el Ministerio de Tabajo”, explicó Cerra al tiempo que agregó que “la situación es dramática para los trabajadores que van a llegar a un cúmulo de tres meses sin percibir sus salario”.

Salarios adeudados

En tanto, Romero puntualizó que “ya se está debiendo unos 3 millones de pesos por obrero” y anticipó que “los trabajadores se reunirán nuevamente en asamblea para definir pasos a seguir”.

Los 280 trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli temen por la continuidad de sus puestos de trabajo. En un año marcado por la apertura importadora que pone en jaque a la industria nacional y con un sector de la maquinaria agrícola nacional que no logra levantarse después de años con ventas en baja producto de la sequía en el campo que postergó la demanda de nuevos fierros, la situación en Vassalli empeora. Además, el fantasma del concurso preventivo de crisis que la empresa vivió en 2018 sobrevuela.

Noticias relacionadas
el dolar oficial freno su racha alcista: como cerro el blue en rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

A fines de noviembre la Bolsa de Comercio de Rosario renueva sus autoridades

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la movida opositora

El miércoles el ministerio de Economía ofrecerá bonos atados a la tasa de interés mayorista con vencimiento en enero.

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

cayo un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en santa fe

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Lo último

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Taylor Swift deja de ser soltera: anunció su casamiento con Travis Kelce

Taylor Swift deja de ser soltera: anunció su casamiento con Travis Kelce

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

La Policía Federal secuestró cocaína, armas y dinero. Fueron apresados cinco hombres y dos mujeres
Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Ovación
Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta
Ovación

Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta

Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta

Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta

La reserva de Newells ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera

La reserva de Newell's ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera

Di María confesó a qué estrella del fútbol le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Di María confesó a qué estrella del fútbol le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Policiales
Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

La Ciudad
Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Es del Politécnico y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Por Matías Loja
La Ciudad

Es del Politécnico y se va a las Olimpíadas de Astronomía

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"