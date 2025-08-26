Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Las autoridades de la tradicional fábrica de cosechadoras de Firmat no se presentaron a una audiencia convocada por el ministerio de Trabajo de Santa Fe

Vassalli. La audiencia se llevó a cabo en la sede local del ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Se agrava la situación en la fábrica de cosechadoras Vassalli . Las autoridades de la empresa con sede en Firmat no se presentaron a una audiencia convocada ayer por el ministerio de Trabajo de Santa Fe. La Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) denunció que cerca de 280 trabajadores se encuentran si cobrar sus haberes de julio, aguinaldo y advierten que en breve también la empresa incumplirá con el pago correspondiente a agosto.

Ahora la cartera laboral convocó a una nueva audiencia para el próximo viernes. Mientras tanto desde el gremio adelantaron que debatirán en asamblea junto a todos los trabajadores los pasos a seguir.

A la audiencia realizada en la sede rosarina de la secretaria de Trabajo se presentó el secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero y el representante legal Pablo Cerra, pero la empresa sólo envió una carta firmada por la abogada María Florencia Arietto donde se expone que hubo medidas gremiales “indebidas”, afirmación desmentida por la UOM en la cartera laboral

El abogado de la UOM Pablo Cerra explicó: “La patronal no compareció a pesar de haber confirmado su presencia a funcionarios del Ministerio de Trabajo quienes frente a manifestación de trabajadores frente a la planta fueron a constatar que lo estaban haciendo conforme a derecho sin ningún tipo de alteración del orden ni bloqueo lo cual está constatado en el acta del ministerio de trabajo”.

Por lo pronto, según la UOM la firma no paga salarios de julio, tampoco aguinaldo ni el último aumento acordado en paritarias y “ya está terminado agosto lo que agrandaría la deuda”, dijo el secretario General de la UOM de Firmat.

vassalli

Cerra agregó que “aparece una nota firmada por la doctora María Florencia Arietto, la cual no es presentada por los canales oficiales ni tampoco acompañada del poder que acredite como apoderada del escrito por lo cual se desconoce lo que dice”.

“Independientemente de eso se menciona que van a presentarse una vez radicada una denuncia penal contra los trabajadores y contra el gremio por presuntos bloqueos lo cual reitero queda totalmente descartado conforme a la constatación que hizo el Ministerio de Tabajo”, explicó Cerra al tiempo que agregó que “la situación es dramática para los trabajadores que van a llegar a un cúmulo de tres meses sin percibir sus salario”.

Salarios adeudados

En tanto, Romero puntualizó que “ya se está debiendo unos 3 millones de pesos por obrero” y anticipó que “los trabajadores se reunirán nuevamente en asamblea para definir pasos a seguir”.

Los 280 trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli temen por la continuidad de sus puestos de trabajo. En un año marcado por la apertura importadora que pone en jaque a la industria nacional y con un sector de la maquinaria agrícola nacional que no logra levantarse después de años con ventas en baja producto de la sequía en el campo que postergó la demanda de nuevos fierros, la situación en Vassalli empeora. Además, el fantasma del concurso preventivo de crisis que la empresa vivió en 2018 sobrevuela.