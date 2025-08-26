Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario La policía provincial realizó este procedimiento en el marco de un operativo internacional denominado "Aliados por la Infancia", que se hizo manera simultánea en distintos países de Latinoamérica. 26 de agosto 2025 · 15:50hs

Equipos secuestrados en Rosario que se utilizaban para la distribución digital de pornografía infantil.

Efectivos de la Policía de Investigaciones, (PDI) realizaron un operativo internacional denominado “Aliados por la Infancia”, de manera simultánea en distintos países de Latinoamérica con el objetivo de desarticular redes dedicadas a la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Los procedimientos se llevaron a cabo en las ciudades de Santo Tomé y Rosario bajo la dirección del fiscal Diego Meinero, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

En Rosario se allanaron tres domicilios, donde se secuestraron teléfonos celulares, discos rígidos, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento. También fue aprehendido un hombre mayor de edad vinculado a la causa.

Desde la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI remarcaron que "estas redes criminales operan de manera internacional traficando y comercializando imágenes de abuso sexual infantil, lo que constituye uno de los delitos más graves contra la niñez".