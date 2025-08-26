En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

El jefe de Gabinete brindará un nuevo informe de gestión. Expectativa por las respuestas que pueda dar sobre las presuntas coimas en la Andis y la crisis del fentanilo, que se cobró cerca de un centenar de vidas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados nacional para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la falla de los controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado .

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía e implica un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar frente a los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada .

La crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de vidas y el gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.

Audios y coimas

Los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis y quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, afectan a la propia hermana del jefe del Estado, Karina Milei, y calaron hondo en la Rosada.

En tanto, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, al que solo asistieron los representantes de la oposición, analizó este martes distintas iniciativas que apuntan a investigar políticamente el escándalo sobre el presunto pedido de coimas en el ámbito de la Andis.