La Capital | La Ciudad | Demolición

Autorizan la demolición de la antigua casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El Concejo lo declaró en estado de ruina por su deterioro estructural, pero mantendrá la condición de protección de entorno

26 de agosto 2025 · 19:24hs
El inmueble de Corrientes casi Tucumán finalmente será demolido.

El inmueble de Corrientes casi Tucumán finalmente será demolido.

El Concejo Municipal autorizó la demolición de una antigua casona de Corrientes entre Tucumán y Urquiza, contigua al ex-Cine Imperial, tras declararlo en estado de ruina debido a su deterioro estructural. Sin embargo, mantiene la condición de protección de entorno, lo que obliga a futuros emprendimientos a respetar reglas patrimoniales que deberán acordarse con el municipio.

Tras un pedido del Ejecutivo y una serie de informes técnicos que redactó el Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio, la comisión de Planeamiento del Concejo declaró en estado de ruina al inmueble de Corrientes 437/47, que estaba protegido como bien de valor patrimonial.

La casona construida en 1912 constaba originalmente de ocho viviendas y con balcones y tres accesos sobre Corrientes. Desde hace casi dos décadas se encuentra abandonada y cercada, y en 2016 se iniciaron demoliciones parciales para que funcionara allí una concesionaria de autos, pero la obra quedó inconclusa.

Una casona en ruinas

El Ejecutivo pidió que sea declarado en estado de ruina debido a la pérdida de habitabilidad, derrumbes de cielorrasos, filtraciones y una fachada con grietas y fisuras. Para eso debía ser retirado del listado de bienes de valor patrimonial, aunque finalmente el Concejo resolvió bajarle el nivel de protección.

De esta manera, los inversores que pretendan construir tras la demolición deberán negociar un convenio patrimonial con el Ejecutivo, ya que se debe resguardar el entorno patrimonial y no se puede levantar un edificio por sobre la línea de edificación.

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano 

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

