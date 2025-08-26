Airbag anunció para noviembre el show más grande de su historia en Rosario Será en el Hipódromo. La preventa de las entradas comenzará el jueves, y luego se ofrecerán en línea y en un local céntrico 26 de agosto 2025 · 23:23hs

Airbag vuelve a Rosario con el show más grande de su historia en la ciudad, tal como lo anunciaron este martes.

El trío de los hermanos Sardelli tocará en el Hipódromo de Rosario el viernes 28 de noviembre, apenas unos cuatro meses después de agotar las dos funciones en el Salón Metropolitano.

La preventa de las entradas para el Hipódromo comenzará este jueves a las 12, en exclusiva para clientes con tarjeta Visa del Banco Santa Fe, a través de Tuentrada.com, con hasta seis cuotas sin interés. Luego se habilitará la venta general, con hasta tres cuotas sin interés, y se podrán comprar en efectivo en Amadeus (Córdoba 1369, local 9).

Airbag se fundó en 1999 en Don Torcuato, Gran Buenos Aires, integrada por los hermanos Patricio Sardelli, Guido Sardelli y Gastón Sardelli. El gran salto fue en 2016, cuando telonearon a Guns N' Roses en River Plate, y más tarde abrieron los shows de Bon Jovi en Vélez (2017) y Muse en el Hipódromo de Palermo (2019).

En 2017 reabrieron "el templo del rock", el Estadio Obras Sanitarias. Después de giras nacionales, sudamericanas y españolas, y tras agotar dos Movistar Arena, seis Luna Park y cuatro Vélez, en 2025 llegó a River Plate (ahora como banda principal), con lleno total en tres fechas.