Newell's: un jugador se va y abre la puerta para la llegada de un delantero en el cierre del mercado

Newell's liberó un cupo de extranjero y se sumará al Parque un atacante paraguayo en el final del libro de pases del exterior.

Hernán Cabrera

26 de agosto 2025 · 21:40hs
Josué Colman

Josué Colman, el delantero que llega a Newell's.

La situación futbolística y la ausencia de peso ofensivo hizo que Newell's se moviera en las últimas horas para terminar de reforzar al plantel que conduce Cristian Fabbiani. La Lepra, excedido en el cupo de extranjeros, logró vender a Carlos Ordóñez y de esta manera se abrió la chance de poder adquirir a un futbolista de otro país.

El defensor colombiano que llegó al Parque Independencia en julio de 2023 proveniente de Envigado, Colombia, y que tenía contrato hasta junio de 2027 con la institución, fue vendido al club Progreso de Uruguay, donde había llegado a principios de este año a préstamo y su vínculo terminaba en diciembre próximo. Resta la confirmación oficial si es venta de un porcentaje o de la totalidad del pase.

Ordóñez tuvo un paso sin gloria por el rojinegro, ya que no sumó minutos en cancha en primera división. Sí fue titular en reserva, pero una lesión lo marginó en el debut, cuando sumaba sus primeros minutos ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Proyección. En primera estuvo en el banco de suplentes, pero nunca ingresó.

Se fue de Newell's

En 2024, sin lugar en el equipo ni en el plantel, buscó sumar experiencia en el Sportivo Trinidense de Paraguay, donde tampoco tuvo continuidad. Newell's, había adquirió los derechos federativos y el 80 % de los derechos económicos del zaguero en alrededor de 800 mil dólares.

>>Leer más: Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Josué Colmán, el nombre que llega para incorporarse

La salida de Ordóñez le dio la posibilidad a la dirigencia leprosa de poder cerrar un futbolista extranjero. Ante la chance inconclusa de Luis Ángel Diaz, a quien desde el Parque le habían bajado el pulgar en las últimas horas por el monto que debía poner para adquirirlo, los cañones apuntaron a Josué Colmán.

El centrodelantero paraguayo quedó libre del Mazatlán de México y llegaría este miércoles a Rosario para incorporarse a la Lepra. Colmán, de 27 años, arrancó en Cerro Porteño, pasó por Orlando City de la Major League Soccer, también por Guaraní y, en este último pasó, fue parte del equipo de los Gallos Blancos de Querétaro a préstamo.

El atacante, será opción de Cocoliso González, Darío Benedetto y Juanchón García. Colmán tuvo posibilidades de pasar al fútbol árabe o continuar en México pero no terminó concretando. Con Newell's cerraría un préstamo por un año, con opción de compra del 50 % del pase.

