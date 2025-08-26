Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Nicolás Bouvier aceptó 6 años de prisión por una balacera de 2023. La pena se unificó en 25 años con condenas previas por un homicidio y por narcomenudeo

Un grupo de tiratiros que atacó una casa del barrio Santa Lucía en agosto de 2023 le dio al dueño dos opciones: tenía que e ntrega r la casa o 500 mil pesos . De lo contrario, anunciaban una “lluvia de plomo”. Dispararon tres tiros al portón del frente y arrojaron un cartón con un número de teléfono. Era un celular que usaba en la cárcel de Coronda un preso condenado por homicidio. Por instigar ese ataque extorsivo , Nicolás “Tío Lucas” Bouvier ahora fue condenado a 6 años de prisión. Pena que, sumada a l a anterior, se fijó en 24 años .

El preso de 28 años aceptó esa condena en un juicio abreviado ante la jueza Hebe Marcogliese. La pena fue acordada entre su defensor público y el fiscal Pablo Socca. Tío Lucas está detenido desde que el día que mataron a David “Moco” Quiroz , de 27 años, en noviembre de 2021. Lo asesinaron en la puerta de su casa de Magaldi al 8700 en un contexto de amenazas para usurpar su vivienda. Fue un ataque a tiros cometido por varias personas en el que el propio Bouvier resultó herido con un balazo en una pierna.

Hace dos años volvió a quedar implicado en una causa judicial tras el ataque extorsivo que sufrió un empelado de Prefectura de 43 años en el barrio Santa Lucía . El 26 de agosto de 2023 estaba en su casa con su esposa cuando cuatro hombres no identificados golpearon las manos en el frente. “Somos vecinos y queremos hablar con el señor”, se anunciaron llamando al dueño, que había comprado la casa un año antes. El hombre salió a atender.

“Yo la voy a hacer reclara —inició el diálogo uno de los visitantes, mientras otro exhibía una pistola de color gris—. Recién salgo de la cárcel. Yo antes vivía en esta casa y vendía droga”. Le dijo al dueño que antes que habían vivido en esa casa su esposa y su hija pero las "desalojaron". Pretendía recuperar la propiedad a la fuerza: “Dame 500 mil pesos o la casa. O te va a llover plomo. Y no vas a llamar a a policía que tenemos metralleta y se va a armar”, cerró.

En un cartón

El dueño de casa y su pareja se resguardaron dentro de la vivienda y escucharon tres tiros que impactaron contra el portón del frente. A la mañana siguiente encontraron en el patio delantero una nota escrita en un trozo de cartón: “Comunicate viejo que ni la gorra te va a salvar. Te doy 12 horas. Con la mafia no se jode”.

La víctima denunció el apriete. Contó que, según sus vecinos, uno de los atacantes había vivido en esa casa hacía más de cuatro años. Hasta que cayó detenido por drogas y su pareja vendió la propiedad. A la dueña anterior también la habían amedrentado: “Le han forzado la puerta, le cortaban la luz y la intentaban asustar”, dijo. Hasta ese día no habían atacado con disparos.

La policía montó un operativo de entrega ficticia del dinero. Simulando ser la víctima, a través de llamadas y mensajes al número que figuraba en el cartel —que fue intervenido— los efectivos acordaron entregar dos cuotas de 250 mil pesos. La primera entrega se pactó para las 17 del 30 de agosto en Provincias Unidas y Pasco, donde un policía de civil se apostó con fotocopias de billetes de mil pesos envueltas en una bolsa de nailon. El interlocutor en esa negociación era Bouvier desde prisión.

El operativo se concretó en Cochabamba y Bolivia. La por entonces novia de Bouvier, Gabriela, de 27 años, y su hermano Lucas Maximiliano B., de 29, quien la acompañaba, fueron detenidos. “Me mandaron y me dijeron que usted me tenía que dar algo a mí”, dijo la chica antes de ser apresada.

La "más loca"

La celada policial provocó el enojo de Bouvier, quien desde prisión comenzó a enviar mensajes al celular con el que había interactuado: “Atendé. ¿No vas a contestar? Me hiciste perder la piba. Contestame porque te salgo con la más loca, viejo gil. La condena a 6 años de prisión lo declaró coautor de una tentativa de extorsión agravada. El acusado aceptó el delito y la pena, que se sumó a la anterior por el crimen de “Moco”.

En septiembre del año pasado había sido condenado a 20 años de prisión por integrar el grupo que el 24 de octubre de 2021, cerca de las 14, irrumpió frente a la casa de Quiroz. El joven de 27 años estaba en el frente con su pareja y un amigo. Aparecieron cinco hombres, cada uno con un arma. El grupo disparó al aire y Bouvier tomó la posta con amenazas para que abandonaran la casa.

Quiroz se resistió y Tío Lucas disparó. “Lo remata en el suelo. Descargó el arma con él. Le siguió tirando hasta que se acabaron las balas”, contó un testigo. El amigo de la víctima, un chico de 18 años, fue herido en una pierna. Por motivos que no quedaron del todo claros, Bouvier también resultó herido. Las personas que estaban con él lo dejaron tirado y su padre lo llevó hasta un hospital donde quedó detenido.

La condena incluyó el delito de comercio de estupefacientes cometido en un lugar de detención por dirigir, también desde la cárcel de Coronda, un negocio de venta de marihuana a baja escala organizado en sociedad con otros presos del pabellón. La red quedó al descubierto tras allanamientos de febrero de 2024 en Che Guevara al 7800, calle paralela a la autopista a Córdoba. Con él fueron acusadas tres mujeres —su novia y las parejas de otros internos— que sostenían el último eslabón de venta desde sus domicilios de Rosario, San Nicolás y Fray Luis Beltrán.