La Capital | Policiales | Condena

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Nicolás Bouvier aceptó 6 años de prisión por una balacera de 2023. La pena se unificó en 25 años con condenas previas por un homicidio y por narcomenudeo

María Laura Cicerchia

Por María Laura Cicerchia

26 de agosto 2025 · 16:02hs
Nicolás Bouvier está preso en la cárcel de Coronda. Fue condenado por organizar desde allí un ataque extorsivo y una red de narcomenudeo. 

Leonardo Vincenti

Nicolás Bouvier está preso en la cárcel de Coronda. Fue condenado por organizar desde allí un ataque extorsivo y una red de narcomenudeo. 

Un grupo de tiratiros que atacó una casa del barrio Santa Lucía en agosto de 2023 le dio al dueño dos opciones: tenía que entregar la casa o 500 mil pesos. De lo contrario, anunciaban una “lluvia de plomo”. Dispararon tres tiros al portón del frente y arrojaron un cartón con un número de teléfono. Era un celular que usaba en la cárcel de Coronda un preso condenado por homicidio. Por instigar ese ataque extorsivo, Nicolás “Tío Lucas” Bouvier ahora fue condenado a 6 años de prisión. Pena que, sumada a la anterior, se fijó en 24 años.

El preso de 28 años aceptó esa condena en un juicio abreviado ante la jueza Hebe Marcogliese. La pena fue acordada entre su defensor público y el fiscal Pablo Socca. Tío Lucas está detenido desde que el día que mataron a David “Moco” Quiroz, de 27 años, en noviembre de 2021. Lo asesinaron en la puerta de su casa de Magaldi al 8700 en un contexto de amenazas para usurpar su vivienda. Fue un ataque a tiros cometido por varias personas en el que el propio Bouvier resultó herido con un balazo en una pierna.

Hace dos años volvió a quedar implicado en una causa judicial tras el ataque extorsivo que sufrió un empelado de Prefectura de 43 años en el barrio Santa Lucía. El 26 de agosto de 2023 estaba en su casa con su esposa cuando cuatro hombres no identificados golpearon las manos en el frente. “Somos vecinos y queremos hablar con el señor”, se anunciaron llamando al dueño, que había comprado la casa un año antes. El hombre salió a atender.

>>Leer más: Acusan a "Tío Lucas" de extorsionar desde la cárcel a un vecino de Santa Lucía

“Yo la voy a hacer reclara —inició el diálogo uno de los visitantes, mientras otro exhibía una pistola de color gris—. Recién salgo de la cárcel. Yo antes vivía en esta casa y vendía droga”. Le dijo al dueño que antes que habían vivido en esa casa su esposa y su hija pero las "desalojaron". Pretendía recuperar la propiedad a la fuerza: “Dame 500 mil pesos o la casa. O te va a llover plomo. Y no vas a llamar a a policía que tenemos metralleta y se va a armar”, cerró.

En un cartón

El dueño de casa y su pareja se resguardaron dentro de la vivienda y escucharon tres tiros que impactaron contra el portón del frente. A la mañana siguiente encontraron en el patio delantero una nota escrita en un trozo de cartón: “Comunicate viejo que ni la gorra te va a salvar. Te doy 12 horas. Con la mafia no se jode”.

La víctima denunció el apriete. Contó que, según sus vecinos, uno de los atacantes había vivido en esa casa hacía más de cuatro años. Hasta que cayó detenido por drogas y su pareja vendió la propiedad. A la dueña anterior también la habían amedrentado: “Le han forzado la puerta, le cortaban la luz y la intentaban asustar”, dijo. Hasta ese día no habían atacado con disparos.

>>Leer más: "Lo remata en el suelo": imputaron a "Tío Lucas" por el crimen de un joven en zona oeste

La policía montó un operativo de entrega ficticia del dinero. Simulando ser la víctima, a través de llamadas y mensajes al número que figuraba en el cartel —que fue intervenido— los efectivos acordaron entregar dos cuotas de 250 mil pesos. La primera entrega se pactó para las 17 del 30 de agosto en Provincias Unidas y Pasco, donde un policía de civil se apostó con fotocopias de billetes de mil pesos envueltas en una bolsa de nailon. El interlocutor en esa negociación era Bouvier desde prisión.

El operativo se concretó en Cochabamba y Bolivia. La por entonces novia de Bouvier, Gabriela, de 27 años, y su hermano Lucas Maximiliano B., de 29, quien la acompañaba, fueron detenidos. “Me mandaron y me dijeron que usted me tenía que dar algo a mí”, dijo la chica antes de ser apresada.

La "más loca"

La celada policial provocó el enojo de Bouvier, quien desde prisión comenzó a enviar mensajes al celular con el que había interactuado: “Atendé. ¿No vas a contestar? Me hiciste perder la piba. Contestame porque te salgo con la más loca, viejo gil. La condena a 6 años de prisión lo declaró coautor de una tentativa de extorsión agravada. El acusado aceptó el delito y la pena, que se sumó a la anterior por el crimen de “Moco”.

>>Leer más: "Tío Lucas", preso en Coronda, al frente de una red de venta de marihuana al menudeo

En septiembre del año pasado había sido condenado a 20 años de prisión por integrar el grupo que el 24 de octubre de 2021, cerca de las 14, irrumpió frente a la casa de Quiroz. El joven de 27 años estaba en el frente con su pareja y un amigo. Aparecieron cinco hombres, cada uno con un arma. El grupo disparó al aire y Bouvier tomó la posta con amenazas para que abandonaran la casa.

Quiroz se resistió y Tío Lucas disparó. “Lo remata en el suelo. Descargó el arma con él. Le siguió tirando hasta que se acabaron las balas”, contó un testigo. El amigo de la víctima, un chico de 18 años, fue herido en una pierna. Por motivos que no quedaron del todo claros, Bouvier también resultó herido. Las personas que estaban con él lo dejaron tirado y su padre lo llevó hasta un hospital donde quedó detenido.

La condena incluyó el delito de comercio de estupefacientes cometido en un lugar de detención por dirigir, también desde la cárcel de Coronda, un negocio de venta de marihuana a baja escala organizado en sociedad con otros presos del pabellón. La red quedó al descubierto tras allanamientos de febrero de 2024 en Che Guevara al 7800, calle paralela a la autopista a Córdoba. Con él fueron acusadas tres mujeres —su novia y las parejas de otros internos— que sostenían el último eslabón de venta desde sus domicilios de Rosario, San Nicolás y Fray Luis Beltrán.

Noticias relacionadas
Tras el pedido de captura por homicidio, el detenido quedó internado en el Hospital Eva Perón.

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

La víctima del crimen falleció el 6 de julio de 2025 en el Heca.

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

El sospechoso por el caso de la mujer quemada con ácido fue detenido por personal de PDI en la zona sur de Rosario.

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Nuevo juicio contra Esteban Lindor Alvarado, preso en el penal federal de Ezeiza.

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Lo último

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

Puerto San Martín vibró con el Duatlón Batalla Punta Quebracho

Puerto San Martín vibró con el Duatlón "Batalla Punta Quebracho"

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Los pasajeros se encuentran atrapados por la incertidumbre que generan las reiteradas fallas de este servicio. Trasladarse en tren desde la ciudad a Capital Federal se vuelve un suplicio. Los viajes duran hasta ocho horas.
La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Ovación
Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Por Luis Castro
Ovación

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Policiales
Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

La Ciudad
La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral