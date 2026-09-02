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La nueva serie de Harry Potter ya tiene tráiler y fecha de estreno

Con un elenco completamente renovado, la producción de HBO Max adaptará "Harry Potter y la piedra filosofal"

2 de septiembre 2026 · 19:16hs
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Hbo Max dio a concoer el trailer oficial de la serie de Harry Potter

Hbo Max dio a concoer el trailer oficial de la serie de Harry Potter

En pocos meses se estrenará la primera temporada de la serie de Harry Potter. Hace tiempo, HBO confirmó que estaba en producción una serie basada en la popular saga, en la que adaptará un libro por temporada y ahora compartió el tráiler oficial.

La serie se estrenará el próximo 25 de diciembre y adaptará el volumen inicial de la saga escrita por J.K. Rowling. Los capítulos se estrenarán semanalmente hasta febrero de 2027.

Para este formato, habrá un elenco completamente nuevo respecto del de las películas. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton se pondrá en la piel de Hermione Granger y Alastair Stout estará a cargo del papel de Ron WeasleyJohn Lithgow. Varios reconocidos actores tendrás otros papeles clave, incluyendo a Paapa Essiedu como Severus Snape, John Lithgow como Albus Dumbledore y Katherine Parkinson como Molly Weasley.

>> Leer más: ¿Fanático del 10?: la sorpresiva aparición de Maradona en la serie de Harry Potter

Tráiler de la serie de Harry Potter

El tráiler oficial de la serie de Harry Potter dura dos minutos y ofrece un primer vistazo a la nueva adaptación de La piedra filosofal. El adelanto muestra los primeros días de Harry en Hogwarts, la presentación de sus personajes principales, su llegada al colegio de magia y algunos de los momentos más importantes de la historia.

En una de las escenas se muestra a Harry Potter frente al Sombrero Seleccionador, así como también se lo ve a punto de practicar Quidditch. El tráiler también permite ver por primera vez a Rubeus Hagrid, interpretado por Nick Frost, y a la profesora Minerva McGonagall, a cargo de Janet McTeer. Además, aparecen John Lithgow como Albus Dumbledore y Paapa Essiedu como Severus Snape.

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