Brandoni dio marcha atrás con las críticas a Darín: "Quiero pedirle disculpas"

Luis Brandoni dio marcha atrás con las críticas a Ricardo Darín: "Quiero pedirle disculpas" El actor había cargado contra el protagonista de "Argentina, 1985" por haber participado de una película que calificó como "una canallada". 22 de septiembre 2023 · 09:11hs

Luis Brandoni y Ricardo Darín protagonizaron la polémica menos pensada por la película "Argentina, 1985".

La película "Argentina, 1985", que recrea la investigación del fiscal Julio Strassera que culminó con el juicio a las jutas militares de la última dictadura, suscitó una polémica inesperada. La desató Luis Brandoni, quien cargó contra Ricardo Darín, protagonista de filme, por haber participado de la realización que ignora el rol que cumplió el entonces presidente Raúl Alfonsí para que los represores fueran sentado en el banquillos de los acusados.

"Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas", disparó Brandoni en una entrevista con El Sol, y fue más allá: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo'".

Ricardo Alfonsín se sumó a la polémica con Luis Brandoni por "Argentina, 1985" Ricardo Darín reaccionó a las críticas de Luis Brandoni: "Es un delirio"

La reacción de Darín no se hizo esperar. El actor, que encarnó a Strassera en la realización de Santiago Mitre nominada al Oscar para mejor película de habla no inglesa, intentó esquivar la polémica, pero no se quedó callado. "No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", comento sin salir de su sorpresa ante los dichos de su colega.

Argentina 1985.jpg Peter Lanzani y Ricardo Darín, protagonistas de la película de Santiago Mitre "Argentina, 1985". "No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio". insistió Darín, quien compartió varios proyectos con Brandoni a lo largo de su carrera, entre ellos, el el éxito gran televisivo de los 90 "Mi cuñado". Ambos, hasta que surgió este cuestionamiento, mantuvieron una relación cordial y respetuosa, por eso, las palabras del actor y dirigente radical causaron tanta conmoción.

Este jueves, después de reflexionar en profundidad sobre lo que dijo y la repercusión que tomaron sus palabras, Brandoni dio marcha atrás y confesó en Radio Mitre: "Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de canallada no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”, sostuvo. Y agregó: “Además, tuvo que ver Ricardo porque fue productor de la película”. >> Leer más: Ricardo Darín reaccionó a las críticas de Luis Brandoni: "Es un delirio" No obstante, ratificó sus críticas a la película. “Que hayan omitido a la Conadep es una canallada. Sin la Conadep no hubiese habido juicio. El juicio se hizo porque la Justicia militar no quiso juzgar a sus pares”, afirmó el protagonista de clásicos del cine nacional como "La tregua", "Esperando la carroza" y "Cien veces no debo", y añadió: “No aparece la figura del gestor de todo esto, que fue Raúl Alfonsín”. Embed