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Qué pasó entre la China Ansa y Santi Maratea en PH: tensión, llanto e inesperada reconciliación

Una pregunta sobre una colecta generó un tenso momento entre la periodista y el influencer. Andy Kusnetzoff tuvo que detener el programa

2 de noviembre 2026 · 13:14hs
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La China Ansa y Santi Maratea vivieron un tenso cruce 

La China Ansa y Santi Maratea vivieron un tenso cruce 

Un conflicto inesperado se vivió este fin de semana en "PH, Podemos Hablar", el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Durante la grabación, la China Ansa y Santi Maratea protagonizaron un tenso intercambio que incluyó llanto y hasta obligó a interrumpir el programa.

Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla con una nueva temporada de PH, el formato en el que invita a figuras del espectáculo y para responder preguntas, compartir experiencias, anécdotas y reflexiones. Al comienzo de cada emisión, el conductor propone una dinámica en la que los participantes se ubican en un sector del estudio y avanzan hacia el centro a medida que se sienten identificados con las consignas o preguntas. Luego, llega el momento de las preguntas cruzadas, una instancia en la que los invitados tienen la posibilidad de hacerse preguntas entre sí y mantener un cara a cara. Fue precisamente durante este segmento cuando se produjo un momento incómodo.

En esta oportunidad, los invitados fueron Rafael Ferro, Benjamín Amadeo, Mercedes Funes, el influencer Santi Maratea y la periodista China Ansa. Una pregunta de Ansa relacionada con una de las campañas de donaciones organizadas por Maratea desató el enojo del influencer.

Ante lo ocurrido, Andy Kusnetzoff tomó la palabra y reconoció que no había logrado manejar la situación como esperaba. "Mi tarea como conductor es que todos se sientan bien, pero siento que no lo pude manejar", expresó.

Ahora bien, una vez emitido el programa, la China Ansa y Santi Maratea compartieron una fotografía juntos en las redes sociales.

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El tenso momento entre China Ansa y Santi Maratea

En el intercambio entre participantes, la China Ansa tuvo que hacerle una pregunta a Santi Maratea. “Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”, planteó la periodista. El influencer respondió: “No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos”. Ante la insistencia de Ansa, agregó: “Le diría ‘gracias’. ¿Es muy descabellada mi respuesta?”.

Sin embargo, la periodista decidió profundizar en su consulta y mencionó una colecta específica, destinada a un refugio de perros. Fue entonces cuando el tono de la conversación comenzó a cambiar. “¿Sos periodista? ¿Averiguaste?”, le preguntó Maratea. Ansa, entonces, explicó que había investigado el tema “a través de los medios”, el influencer retrucó: “Es muy incompleto hoy, ¿o no? Averiguar a través de los mismos medios. Es casi un oxímoron. Con lo que mienten los periodistas”.

La respuesta generó incomodidad en estudio, y por varios minutos, Maratea continuó con su descargo: “China, ¿cómo carajo querés que me lo tome? ¿Cómo querés que me lo tome?”. Y agregó: “De más de 30 colectas que hice, trajiste la única donde se me acusa de haber accionado mal”.

El intercambio siguió subiendo de tono y, ante la intención de Ansa de continuar con la dinámica, Maratea le recriminó: “No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano”.

Fue entonces cuando Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación. Recién veinte minutos después, las cámaras volvieron a encenderse y el programa continuó.

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El descargo de Andy Kusnetzoff

Hacia el final del segmento, Andy Kusnetzoff tomó la palabra para expresar cómo había vivido el momento y reconoció que no se sentía conforme con la manera en la que había manejado la situación.

“Yo siento que en este momento tendría que decir: ‘Vamos a comer, todo bárbaro’. Pero la verdad, siento la necesidad de decirles que me siento como el ort…”, expresó. Y, sostuvo: “No me gusta que él se haya sentido mal y no me gusta que ella se vaya angustiada. No sé si estuve a la altura. Hice lo que pude, como todos ustedes”, sostuvo.

Finalmente, reconoció: “Mi tarea como conductor es que todos se sientan bien, pero siento que no lo pude manejar”.

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El conflicto detrás de la pregunta

La pregunta de la China Ansa estaba vinculada con una colecta que Santi Maratea había organizado para ayudar a un refugio de animales. La campaña se puso en marcha en febrero de 2021, luego de que El Refugio de Eli, un espacio dedicado al rescate de perros y gatos ubicado en Adrogué, sufriera un incendio.

En aquel momento, Maratea lanzó una convocatoria para reunir 10 millones de pesos.

Años más tarde, la influencer Natali Rodríguez visitó el refugio y expuso públicamente que las obras prometidas estaban inconclusas o directamente no se habían realizado. Entonces, Maratea salió a responder tanto en sus redes sociales y sostuvo que la totalidad de los fondos había sido destinada a la construcción de la vivienda de la responsable del refugio. Además, explicó que las demoras en las obras se debieron a inconvenientes burocráticos.

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La reconciliación de Santi Maratea y la China Ansa

Tras el tenso cruce que protagonizaron en el programa, Santi Maratea compartió en sus redes sociales una fotografía junto a la China Ansa.

Horas después de la emisión, a modo reconciliación, el influencer publicó una imagen de ambos acompañada por un corazón rojo.

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