Sabrina de Gran Hermano confesó una drástica decisión y habló de sus sentimientos con Alan

“Yo procesé un montón de cosas en la casa y la verdad que te pasa por encima. Yo soy consciente que me dormí en el juego. Pero la verdad no me parecía el lugar para decirle: “Brian, un besito””, aseguró. Luego, agregó: “Si lo hacía estaba lastimando mucho a una persona. Yo la verdad es que antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteándome un montón de cosas de mi relación que no pude procesar afuera. Y bueno, me enfoqué en el casting y no solucioné mi relación”.

Sabrina Cortez: "Calculo que estoy soltera" - Gran Hermano

Para sumar a la tensión y polémica generada por sus declaraciones, la mendocina dijo: “Encima viene este pibito, con esa sonrisa. Es un pibe que yo me levantaba y tenía el mate listo, estaba atento. Yo venía de una relación en donde no me daban atención”.

Una vez avanzado el programa, y ya con Alan presente al lado de Sabrina, la participante se la jugó tras ser consultados sobre si pasarían la noche juntos en el hotel y preguntó: “¿Querés cenar conmigo?”. Ante la risa del panel y del conductor, aclaró: “No va a pasar nada más”. No obstante, pareció sentenciar su pasada relación y, cuando le preguntaron sobre su soltería, respondió que “calculo que sí”, pero que todavía tenía la charla pendiente.