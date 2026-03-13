Primera C: Argentino, Central Córdoba y Leones salen a la cancha en simultáneo

Tras casi 75 años, tres equipos con origen en la Rosarina juegan el mismo día, a la misma hora y en la misma división en un torneo organizado por la AFA

Este sábado a partir de las 15.30, tres equipos que surgieron en la Asociación Rosarina de Fútbol jugarán el mismo día, a la misma hora y en la misma división por un campeonato de ascenso organizado por la Asociación del Fútbol Argentino tras casi 75 años.

Por la tercera fecha del campeonato de Primera C, Argentino recibirá a Leandro N. Alem, Central Córdoba visitará a Atlas y el flamante Leones FC hará de local, en Arroyo Seco, frente a Claypole.

La última vez que tres equipos de acá, en una misma categoría, jugaron en simultáneo un cotejo de un torneo de AFA fue el sábado 3 de noviembre de 1951. Fue en la última fecha del torneo de Primera C, que en aquel momento era el tercer nivel del fútbol argentino y hoy es el cuarto.

Aquel día, las tres instituciones de acá jugaron en Rosario. En el José Martín Olaeta, Argentino goleó 6 a 1 a Central Argentino con cuatro goles de Elbio Negro (4), Gregorio Berazza y Abelardo Verolín.

Por su parte, en el Gabino Sosa, Central Córdoba repitió el resultado de los Salaítos y venció 6 a 1 a Brown de Adrogué con festejos de Hermenegildo Rodríguez (2), Ramón Carranza (2), Cayetano Volpe y Julio Cósimo Devito.

Mientras que Tiro Federal debía jugar en Buenos Aires ante Justo de José de Urquiza ya que en la primera rueda lo habían hecho en Rosario. Pero los tirolenses, que por esos años tenían la cancha en 27 de Febrero y Moreno, se habían consagrado campeones la fecha anterior y la AFA, con la venia de la dirigencia rival, permitió que este partido se dispute en nuestra ciudad para poder festejar el ascenso. El cotejo finalizó 1 a 1 y el gol de los Tigres lo anotó Pedro Martini.

Como si esto fuese poco, aquel 3 de noviembre de 1951, también desde las 15.30, Central se presentó en Buenos Aires por la última fecha del campeonato de segunda división.

Los Canallas derrotaron 2 a 1 a Excursionistas en el Viejo Gasómetro con tantos de Eduardo Di Loreto e Isidro Tissera y con este triunfo retornaron a primera división.

Central Córdoba

Los Charrúas tendrán un compromiso muy difícil ante Atlas en el Ricardo Puga. El equipo dirigido por Daniel Teglia y Diego Acoglanis, quienes renovaron por un año más, debutó con un triunfo como visitante ante Muñiz por 1 a 0 con gol de Emanuel Rodríguez, y luego igualó 1 a 1 con Cañuelas en el Gabino Sosa (gol de Cristian Sánchez). De no mediar imprevistos, saldrá a la cancha con el mismo equipo que jugó en la primera fecha como visitante: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Emanuel Rodríguez; Benjamín Gallucci, Facundo Galli, Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Brian Otero y Renzo Altamura.

Leones FC

El Rey de la Selva, que igualó 0 a 0 los dos partidos que jugó ante Central Ballester de visitante y contra El Porvenir de local, recibirá a Claypole en la cancha de Unión de Arroyo Seco. El partido se podrá ver por LPF Play. Con Marcos Benítez suspendido y Lucas Manochi lesionado, los de Franco Ferlazzo saldrían a la cancha con: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Francisco Bravo o Denis Rodríguez, Adrián Collera, Franco Tanneur, Alejo Fernández y Juan Vieyra; Diego Barrionuevo o Cristian Ortigoza.

Argentino

Los de José Previtti intentarán conseguir en el Olaeta ante Alem su primer triunfo ya que cayeron en el debut frente a Juventud Unida por 1 a 0 y luego igualaron 2 a 2 como visitantes contra Defensores de Cambaceres. Los goles salaítos los hicieron Facundo Aronna y Wilfran Quito Orejuela. El equipo sería el mismo del último juego.