Ryan Gosling se viste de Ken y lanza nuevo EP con temas de "Barbie"

El EP , titulado “Ken The EP” , llega con cuatro canciones: la original del filme, la versión navideña “I’m Just Ken (Merry Christmas Barbie)” y las versiones adicionales “In My Feelings Acoustic” y la eléctrica “Purple Disco Machine Remix”.

Aunque ha consolidado una carrera en Hollywood como actor, la música no es un apartado nuevo para Gosling. De hecho, y además de que dio sus primeros pasos en la industria como parte del “The Mickey Mouse Club” en la misma camada de artistas como Britney Spears, Christina Aguilera y Justin Timberlake, en 2009 editó un disco con Dead Man’s Bones, el dúo que conformó con Zack Shields.

También demostró que no desentonaba para la película romántica musical “La La Land” (2016), de Damien Chazelle. Tanto “I’m Just Ken” como los temas “Dance the Night” y “What Was I Made For?”, de “Barbie” están nominadas al Globo de Oro y al Critics’ Choice.