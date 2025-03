La historia de la fan rosarina que subió al escenario junto a Shakira

La noche porteña se iluminó este fin de semana con el regreso de Shakira a la Argentina. La artista volvió a Buenos Aires como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran", que agotó entrada en múltiples ciudades de Latinoamericanos, e hizo delirar a varias generaciones. El espectáculo en Argentina no fue la excepción, convocó a miles de fanáticos que vibraron al ritmo de sus mayores éxitos y le dejó un recuerdo inolvidable a una rosarina: Flavia tuvo la increíble experiencia de acompañar hasta el escenario a la artista colombiana en su segundo recital.

En 2003 la vio por primera vez en el estadio de River. "Mi familia me daba plata para ir desde Capitán Bermúdez hasta la Siberia, donde yo estudiaba Comunicación Social. Entonces yo me guardaba esa plata e iba caminando a la facultad. Así me pude ahorrar los 135 pesos que salía la platea para ir a verla", cuenta. A partir de ahí, Flavia no faltó a ningún show de la colombiana.