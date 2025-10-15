Netflix: "Reclutas", la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

La ficción retrata la vida de un joven gay en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en los años noventa

La serie de drama que consta de ocho capítulos y es una crítica a la sociedad estadounidense de los 90

"Reclutas", la nueva serie de Netflix , se convirtió en el título más visto en Argentina desde su estreno . La producción mezcla drama, comedia y crítica social para mostrar el lado humano del ejército estadounidense durante una época marcada por la intolerancia y la discriminación.

Esta producción se inspira en las memorias del ex marine Greg Cope White , autor del libro "The Pink Marine" en el año 2015. El relato original, ambientado durante la era de Ronald Reagan, narra la experiencia de un joven homosexual dentro del ejército y su proceso de aceptación personal.

El creador y guionista de la serie Andy Parker, adapta esta historia con una mirada crítica sobre los códigos masculinos, la represión institucional y el impacto psicológico del servicio militar.

La historia sigue a Cameron, actuado por Miles Heizer, un joven que decide unirse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en los años noventa, cuando la homosexualidad era motivo de expulsión del ejército. En ese contexto hostil, el protagonista intenta sobrevivir en un sistema que mide la masculinidad a través de la resistencia y el silencio.

A lo largo de los ocho episodios, la serie despliega los elementos clásicos del género militar: entrenamientos extremos, sargentos autoritarios y disciplinas implacables. Pero debajo de esa fachada se desarrolla otra batalla: la del protagonista contra sus propios miedos y la represión de su identidad.

La relación con su madre, interpretada por Vera Farmiga, suma una dimensión emocional que refuerza el drama personal del personaje, que ve en el ejército una forma de encontrar su lugar en el mundo.

El contexto histórico que trata

La serie también pone el foco en la política militar estadounidense “Don’t ask, don’t tell” (“No preguntes, no digas”), vigente en los años 90. Esa norma prohibía a los soldados homosexuales hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Quienes lo hacían eran expulsados o acosados dentro del sistema.

Recién en 2011, bajo el gobierno de Barack Obama, la medida fue derogada. Hasta entonces, miles de militares vivieron en silencio por miedo a perder su carrera. Reclutas sitúa su trama en ese contexto, lo que potencia la tensión entre la disciplina militar y la identidad personal.

Cada episodio refleja el costo emocional y físico del entrenamiento, y cómo los instructores, endurecidos por guerras pasadas, reproducen una violencia estructural que los convierte tanto en víctimas como en victimarios.

