La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: "Reclutas", la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

La ficción retrata la vida de un joven gay en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en los años noventa

15 de octubre 2025 · 15:03hs
La serie de drama que consta de ocho capítulos y es una crítica a la sociedad estadounidense de los 90

La serie de drama que consta de ocho capítulos y es una crítica a la sociedad estadounidense de los 90

"Reclutas", la nueva serie de Netflix, se convirtió en el título más visto en Argentina desde su estreno. La producción mezcla drama, comedia y crítica social para mostrar el lado humano del ejército estadounidense durante una época marcada por la intolerancia y la discriminación.

Esta producción se inspira en las memorias del ex marine Greg Cope White, autor del libro "The Pink Marine" en el año 2015. El relato original, ambientado durante la era de Ronald Reagan, narra la experiencia de un joven homosexual dentro del ejército y su proceso de aceptación personal.

El creador y guionista de la serie Andy Parker, adapta esta historia con una mirada crítica sobre los códigos masculinos, la represión institucional y el impacto psicológico del servicio militar.

De qué trata la serie "Reclutas"

La historia sigue a Cameron, actuado por Miles Heizer, un joven que decide unirse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en los años noventa, cuando la homosexualidad era motivo de expulsión del ejército. En ese contexto hostil, el protagonista intenta sobrevivir en un sistema que mide la masculinidad a través de la resistencia y el silencio.

A lo largo de los ocho episodios, la serie despliega los elementos clásicos del género militar: entrenamientos extremos, sargentos autoritarios y disciplinas implacables. Pero debajo de esa fachada se desarrolla otra batalla: la del protagonista contra sus propios miedos y la represión de su identidad.

La relación con su madre, interpretada por Vera Farmiga, suma una dimensión emocional que refuerza el drama personal del personaje, que ve en el ejército una forma de encontrar su lugar en el mundo.

>> Leer más: Netflix: una miniserie de misterio de apenas ocho capítulos es furor en la plataforma

El contexto histórico que trata

La serie también pone el foco en la política militar estadounidense “Don’t ask, don’t tell” (“No preguntes, no digas”), vigente en los años 90. Esa norma prohibía a los soldados homosexuales hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Quienes lo hacían eran expulsados o acosados dentro del sistema.

Recién en 2011, bajo el gobierno de Barack Obama, la medida fue derogada. Hasta entonces, miles de militares vivieron en silencio por miedo a perder su carrera. Reclutas sitúa su trama en ese contexto, lo que potencia la tensión entre la disciplina militar y la identidad personal.

Cada episodio refleja el costo emocional y físico del entrenamiento, y cómo los instructores, endurecidos por guerras pasadas, reproducen una violencia estructural que los convierte tanto en víctimas como en victimarios.

Tráiler oficial de "Reclutas"

Embed

Noticias relacionadas
Las tres producciones para maratonerar el fin de semana en Netflix

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

La película tiene una duración de 90 minutos y cuenta con el actor de Thomas Shelby en Peaky Blinders como estrella principal

Netflix: "Steve", la nueva película con Cillian Murphy, arrasa entre las más vistas

Animal es la nueva serie de comedia de Netflix

Netflix: la divertida comedia española que se ubica primera en el ranking

Es la tercera saga de la antología Monstruo, tras las historias de Jeffrey Dahmer y de los hermanos Menéndez

Netflix: una escalofriante serie que es furor y está basada en una historia real

Ver comentarios

Las más leídas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Lo último

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

La cantante participó en el anuncio oficial desde el Monumento a la Bandera y celebrará treinta años desde su debut en la plaza Próspero Molina

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Ovación
Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno
Ovación

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Policiales
Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

La Ciudad
El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
La Ciudad

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Ovación

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Política

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Zoom

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Economía

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?