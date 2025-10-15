La Capital | Ovación | Mundial

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

La selección argentina fue una de las primeras clasificadas, pero todavía deben definirse 20 boletos a la próxima Copa del Mundo

15 de octubre 2025 · 14:53hs
La selección argentina buscará defender el título en el Mundial 2026.

La selección argentina buscará defender el título en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y el final de esta fecha Fifa de octubre dejó nuevos clasificados. Mientras ya se conocieron las sedes, la pelota y 28 selecciones que participarán de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá; todavía restan 20 cupos por definirse.

En los últimos días, las Eliminatorias Africanas llegaron a su fin y entregaron los nueve boletos directos para el máximo torneo, así como también definieron qué equipos pelearán por un lugar en el repechaje internacional. Por el lado de Asia, se definieron los dos cupos directos que faltaban, pero todavía resta definir quién irá al playoff entre las confederaciones.

A su vez, las Eliminatorias europeas continúan, aunque un histórico seleccionado selló su clasificación con anticipación. Por el momento resta definirse los demás grupos y qué países deberán disputar un repechaje exclusivo de la Uefa, con un total de 11 boletos directos y 4 a través de repechaje disponibles.

>>Leer más: Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Luego de la próxima fecha Fifa de noviembre que definirá gran parte de los clasificados que faltan, el sorteo del Mundial se llevará a cabo el 5 de diciembre de este año y definirá los grupos, aunque los cupos de los repechajes quedarán pendientes de los seleccionados que se clasifiquen.

Será la primera vez que participen 48 selecciones, por lo que el formato nuevo contará con 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Por esto, se agregará una instancia de 16avos de final en la que participarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Copa del Mundo 2026

Los cupos que faltan definirse

Con las Eliminatorias sudamericanas completamente definidas, así como también las de Oceanía, quedan por otorgarse 20 plazas a la próxima Copa del Mundo. De estos cupos disponibles, 15 corresponden a la Uefa y otros tres a la Concacaf, mientras que los dos restantes se definirán a través del repechaje internacional.

En Europa, que ya tiene a Inglaterra clasificada a falta de dos fechas para el cierre, todavía quedan por entregarse los 11 boletos directos para los ganadores de cada grupo (12 zonas en total), pero también se otorgarán cuatro tickets a través del repechaje exclusivo de la Uefa, que incluye a 16 selecciones (los 12 equipos que sean segundos de sus grupos y cuatro clasificados por la Nations League). Estos últimos boletos se disputarán con unos playoffs en marzo.

>> Leer más: El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

Por otro lado, la Concacaf cuenta con tres plazas directas que se definirán también en la próxima fecha Fifa de noviembre, cuando se cierren los grupos. Allí, los primeros de cada zona clasificarán directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos irán al repechaje internacional.

En tanto, Asia y África también deberán definir un cupo cada uno para el repechaje internacional. Del lado asiático, Emiratos Árabes Unidos e Irak se enfrentarán a doble partido en noviembre ir al repechaje; mientras que los africanos disputarán semifinales y final para dar un lugar (Gabón vs Nigeria y República Democrática del Congo vs Camerún).

Qué es el repechaje internacional

Para esta edición de la Copa del Mundo, la Fifa decidió sustituir las tradicionales series de repechaje entre confederaciones, por lo que se disputará una última fase de Eliminatorias como previa al Mundial. Este torneo se jugará en las ciudades de Guadalajara y Monterrey en México y contará con seis selecciones participantes que lucharán por los últimos dos cupos al Mundial en marzo de 2026.

image (18).jpg
Bolivia terminó 7º en las Eliminatorias de la Conmebol y disputará el repechaje internacional.

Bolivia terminó 7º en las Eliminatorias de la Conmebol y disputará el repechaje internacional.

Ante el aumento de selecciones participantes, la Fifa organizó esta disputa de los “medios boletos” que otorga a cada confederación afiliada. De esta manera, participará una selección representante de Conmebol (Bolivia, por ser finalizar 7º en las Eliminatorias), una de Oceanía (Nueva Caledonia, por ser 2º), una de Asia, una de África y dos de la Concacaf (la segunda por ser confederación sede del Mundial). Cabe aclarar que la Uefa fue excluida por ser la zona con mayor representación.

>> Leer más: Lionel Scaloni tras la goleada a Puerto Rico: "El amistoso sirve para probar jugadores"

El formato enfrenta a las selecciones según el ranking mundial de la Fifa. Los cuatro equipos peor ubicados en la clasificación mundial disputarán las llaves de semifinales, mientras que los dos mejor ubicados esperarán a los ganadores en la final de cada llave. Los vencedores de cada final accederán a la Copa del Mundo.

Todos los clasificados al Mundial 2026 en orden cronológico

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Japón (Asia)
  5. Nueva Zelanda (Oceanía)
  6. Irán (Asia)
  7. Argentina (Conmebol)
  8. Uzbekistán (Asia)
  9. Corea del Sur (Asia)
  10. Jordania (Asia)
  11. Australia (Asia)
  12. Brasil (Conmebol)
  13. Ecuador (Conmebol)
  14. Uruguay (Conmebol)
  15. Colombia (Conmebol)
  16. Paraguay (Conmebol)
  17. Marruecos (África)
  18. Túnez (África)
  19. Egipto (África)
  20. Argelia (África)
  21. Ghana (África)
  22. Cabo Verde (África)
  23. Sudáfrica (África)
  24. Qatar (Asia)
  25. Inglaterra (Europa)
  26. Arabia Saudita (Asia)
  27. Costa de Marfil (África)
  28. Senegal (África)

Noticias relacionadas
La selección de San Marino anotó su único gol en Eliminatorias frente a Rumania.

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

Maher Carrizo abrió el marcador para Argentina ante México en el Mundial sub-20.

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mateo Silvetti, ex-Newells y actual jugador de Inter Miami, marcó uno de los tantos en el triunfo de la selección argentina frente a Nigeria.

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

William Saliba, defensor de la selección de Francia, habló sobre la posible revancha en el Mundial 2026.

La "sed de revancha" de Francia con la selección argentina: "No nos dan miedo"

Ver comentarios

Las más leídas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Lo último

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

La cantante participó en el anuncio oficial desde el Monumento a la Bandera y celebrará treinta años desde su debut en la plaza Próspero Molina

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Ovación
Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno
Ovación

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Policiales
Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

La Ciudad
El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
La Ciudad

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Ovación

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Política

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Zoom

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Economía

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?