Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aportó detalles clave sobre la investigación y anticipó que los restos desmembrados pertenecen a Martín Palacios.

14 de octubre 2025 · 18:47hs
El lugar donde fue encontrado el cuerpo que

El lugar donde fue encontrado el cuerpo que, este martes se confirmó que es del remisero Martín Palacios. 

En medio de la investigación por el doble femicidio en Córdoba, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó este martes que el cuerpo que fue encontrado desmembrado pertenece al chofer Martín Palacios "en un 99 por ciento″.

En una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía provincial, Claudio González, el funcionario reveló detalles del operativo de detención al acusado Pablo Laurta (39 años), quien también está acusado de doble femicidio por el asesinato de su exposa y exsuegra.

"En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios", adelantó Roncaglia, aunque aclaró que todavía faltan pruebas determinantes. Según explicó, la Policía Científica trabaja en el cotejo de los tatuajes del torso, dado que los restos encontrados no incluyen los miembros superiores ni la cabeza.

A su vez, ya se ordenó la autopsia y un eventual análisis de ADN para confirmar la identidad de la víctima.

Laurta fue interceptado en Gualeguaychú cuando se preparaba para escapar a Uruguay con su hijo de 5 años, a quien había secuestrado tras cometer el doble femicidio. La captura se produjo tras un intenso seguimiento policial y el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido del Toyota en el que se movía el sospechoso. Ese vehículo luego apareció incendiado, un dato clave para la investigación.

La autopsia y los estudios de ADN serán determinantes para cerrar el círculo sobre la identidad del cuerpo hallado y avanzar en la imputación formal del detenido.

El cuerpo no tiene cabeza ni extremidades superiores

El cuerpo que ahora se confirma es del remisero fue encontrado este lunes desmembrado y en descomposición en un camino rural en Concordia.

El macabro hallazgo se produjo este lunes alrededor de las 16.30 en un camino rural de Concordia, donde el remisero era oriundo. El cuerpo no posee la cabeza ni las extremidades superiores.

Martín Palacios desapareció el 7 de octubre y su familia hizo la denuncia dos días después. A partir de allí comenzó un operativo de búsqueda, investigación y rastrillaje. Entre el domingo y el lunes las autoridades pudieron encontrar, a 14 kilómetros de donde hallaron el cuerpo, un video de Pablo Laurta manejando solo el auto que pertenecía a Palacios. Fue así como empezaron los rastrillajes focalizados hasta dar con los restos humanos.

Investigan el vínculo entre el acusado y el remisero

Palacios es el remisero que fue contactado por Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron al acusado bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video que se conoció en las últimas horas muestra el momento en que se encontraron Laurta y Palacios. En la imagen, que pertenece a la cámara de seguridad de un local de Concordia, se ve cómo el acusado llegó con un bolso en la mano hasta el auto que estaba estacionado en la puerta del comercio.

Hubo una secuencia que llamó la atención de los investigadores: Laurta y Palacios se saludaron con un beso. Esto plantea la sospecha de que el presunto asesino y el hombre desaparecido se conocían de antemano. Ese vínculo es investigado por estas horas.

