Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

La banda La Descontrolada, identificada con la hinchada canalla, compuso un tema como muestra de agradecimiento y gratitud a "Miguelo"

Miguel Ángel Russo, un brazo en alto y el Gigante de fondo. Una imagen típica en el Mundo Central.

El impacto que generó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo fue muy grande y los homenajes no paran. En este caso lo que apareció fue una canción de parte de la banda La Descontrolada a “Miguelo”, el DT que dejó una huella imborrable en Arroyito.

Después de lo que fue la emotiva despedida que tuvo Russo en La Bombonera llegó el respetuoso minuto de silencio que hubo en todos los estadios del fútbol argentino en la última fecha del torneo Clausura, como muestra de reconocimiento a su larga trayectoria.

En medio de todas esas muestras de afecto, La Descontrolada , la reconocida banda rosarina y considerada la banda oficial del hincha de Central, acaba de presentar su nuevo tema: “Corazón Russo”, un himno homenaje a Miguel Ángel Russo , “figura entrañable de Rosario Central y referente del fútbol argentino” , según argumentaron desde la propia banda musical.

El tema se estrenó inicialmente en una versión acústica, interpretada por Cristian Pombo , cantante y líder del grupo. Argumentan que en pocas semanas La Descontrolada estrenará el videoclip oficial del tema, grabado en estudio, con la formación completa de la banda.

“Lo que hace especial a este himno es que no es una canción muestra, es una canción que le dedica a Miguel todo el pueblo canalla. Es un himno”, destacó Pombo.

Además comentó que “la familia de Russo también expresó su agradecimiento y emoción por este homenaje. Parientes cercanos y su hijo Ignacio manifestaron su reconocimiento por este regalo musical que La Descontrolada le ofrece a todo el pueblo auriazul.

Cancion "Corazón Russo". La letra de la canción que compuso La Descontrolada en honor a Miguelo.

Frases de "Corazón Russo"

“En el Gigante, en cada rincón. En todas las tribunas de la norte a la sur quedó tu memoria muy fuerte en la historia, y un himno canaya que escribe tu voz”, reza parte del tema que La Descontrolada escribió para Miguel, de quien dice, en otro fragmento: “Alguien golpea la puerta del cielo y sos vos. Te recibe don Ángel y uno de barba que es Dios. Palma y los pibes gritan de emoción, el equipo está listo, Miguelo, ¡faltabas vos!”.

La Descontrolada tiene historia en esto de componer canciones hacia referentes del Mundo Central. De hecho, en enero de 2023 la banda fue recibida por Ángel Di María en el salón VIP del Juventus Training Center, de Turín, Italia, cuando Fideo jugaba todavía en Juventus y venía de coronarse campeón del mundo en Qatar.

Ahora, en un contexto especial y por un motivo definitivamente de angustia, la banda rosarina con anclaje en Arroyito hizo foco en el eterno Miguel Ángel Russo. Una canción que nació desde el corazón.