Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad de los pesos hoy

Las billeteras virtuales recortaron fuerte las tasas, los bancos las mantuvieron casi sin cambios y el giro que vuelve a poner al plazo fijo en carrera

El mapa de tasas en pesos atraviesa una etapa de redefinición profunda. Con la inflación de diciembre en 2,5%, una mayor previsibilidad cambiaria y abundante liquidez en el sistema, el rendimiento por los pesos en cuenta vuelve a ocupar el centro del debate. La novedad ya no está solo en cuánto paga cada instrumento, sino en cómo paga, con qué condiciones y qué grado de control le deja al ahorrista sobre su dinero.

Hoy conviven cuatro universos bien distintos: las cuentas remuneradas de billeteras virtuales con retorno garantizado , los Frascos de Naranja X como modalidad de ahorro con plazo corto y tasa fija, los fondos comunes de inversión (FCI) de bajo riesgo con rendimiento variable y los plazos fijos tradicionales.

Las cuentas remuneradas se consolidaron como el instrumento más eficiente para el ahorro transitorio -si se depositan en la billetera correcta-. Pagan una tasa fija garantizada, acreditan intereses de forma diaria y permiten retirar el dinero en cualquier momento, sin penalidades ni plazos mínimos -salvo Ualá-. No hay riesgo de mercado y la operatoria es completamente digital.

El único condicionante relevante es el tope de saldo remunerado.

En la actualidad, el ranking está claramente liderado por dos jugadores: Fiwind y Carrefour Banco encabezan la tabla con 32% TNA, una tasa que deja muy atrás tanto a los bancos tradicionales como a la mayoría de los fondos de corto plazo.

Fiwind fija un límite remunerado de $750.000, mientras que Carrefour Banco ofrece una cuenta remunerada bancaria que replica la lógica fintech, con acreditación diaria y sin volatilidad.

Un escalón más abajo aparece Ualá, con 22% TNA sobre saldos que van desde $10.000 hasta $1.000.000, y luego Naranja X, con 21% TNA, también con un tope de $1.000.000. Si bien estas tasas son inferiores a las líderes, siguen compitiendo con los plazos fijos ofrecidos por los grandes bancos.

El atractivo central de este universo no es solo la tasa, sino la combinación de rendimiento, liquidez inmediata y simplicidad operativa. En un contexto donde muchos ahorristas prefieren tener el dinero disponible ante cualquier necesidad, esta característica pesa tanto como la TNA ofrecida.

Frascos de Naranja X

Dentro del ecosistema de Naranja X, los Frascos se convirtieron en una de las herramientas más interesantes del mercado. Funcionan como una solución intermedia entre la cuenta remunerada y el plazo fijo tradicional, combinando tasa garantizada con plazos cortos.

El usuario separa dinero de su cuenta principal y lo coloca en un frasco por un plazo determinado. Durante ese período, los fondos quedan inmovilizados y generan intereses diarios a una tasa fija previamente conocida. Al vencimiento, el capital más los intereses vuelven automáticamente a la cuenta.

Las tasas vigentes muestran una clara relación entre plazo y rendimiento. El frasco a 28 días paga 23% TNA, mientras que los de 14 días y 7 días ofrecen 21% TNA. En términos financieros, los Frascos permiten mejorar la tasa de la cuenta remunerada -o evitar penalizar por superar el límite remunerado- a cambio de resignar liquidez por un período corto y perfectamente delimitado.

Billeteras con fondos comunes de inversión

Los FCI money market y de renta mixta corta representan un universo distinto. No ofrecen tasa garantizada, sino un rendimiento que varía según el mercado y la gestión del fondo. El riesgo es bajo y la liquidez suele ser de 24 horas, aunque no inmediata como en una cuenta remunerada.

En el ranking reciente, el fondo que se destacó fue Cocos Rendimiento – Clase A, con una TNA cercana al 27%, impulsada por una cartera algo más agresiva que la de un money market puro. Detrás aparecen Adcap Ahorro Pesos, Cocos Ahorro, y Prex, con tasas que se mueven entre el 20% y el 22%.

Más abajo se ubican Toronto Trust Ahorro, Balanz Capital Money Market, IEB Ahorro, Pionero Pesos -Macro- y Premier Renta CP -Supervielle-, todos en el rango del 18% al 20%. Estos fondos perdieron protagonismo frente a las billeteras líderes, pero siguen siendo útiles para montos grandes o para diversificar saldos que superan los topes remunerados.

En cuanto a billeteras virtuales "puras" en ranking hoy se ubica:

Mercado Pago: 18% TNA

Personal Pay: 17,9% TNA

Lemon: 17% TNA

LB Finanzas: 16% TNA

Astropay: 16% TNA

Como se puede observar, el rendimiento que ofrecen estas últimas billeteras virtuales es casi "testimonial" y lo mejor comienza a ser migrar entre cuentas remuneradas -siguiendo de cerca los límites de cada una- o volver a depositar los pesos en los bancos.

Plazos fijos

El plazo fijo tradicional sigue siendo el instrumento más conocido y, en algunos casos, dominante. Exige inmovilizar el capital por al menos 30 días y ofrece tasas cada vez más competitivas frente a las billeteras virtuales. Hoy el ranking se ubica así: