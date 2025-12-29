Quién fue Carlos Menditéguy, el piloto argentino expulsado de la Fórmula 1 por su romance con Brigitte Bardot

Sobresalió en diversos deportes y alcanzó un podio en la Fórmula 1 pero su romance con la actriz francesa, en 1956, le puso fin a su carrera en el automovilismo

El piloto argentino tuvo un breve pero intenso romance con la actriz francesa

Este domingo se conoció la triste noticia de que la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot murió a los 91 años . Así lo dio a conocer la Fondation Brigitte Bardot a través de un comunicado oficial. En este contexto, resurgió el nombre de un piloto argentino con una historia particular: fue uno de los romances de la francesa y tuvo que abandonar su carrera en la Fórmula 1 por ella.

Se trata de Carlos Alberto “Charlie” Menditéguy , un millonario y célebre deportista. Menditéguy pertenecía a una familia de la élite tradicional porteña y se destacaba por su glamour y elegancia . Además, era un superdotado natural en numerosas disciplinas deportivas. Esto lo llevó a desempeñarse en la Fórmula 1 .

La combinación de todas estas cualidades hizo que el argentino conociera a la actriz francesa, con quien mantuvo un romance que lo llevó finalmente a quedar fuera de la máxima categoría del automovilismo mundial .

Quién era Carlos Alberto "Charlie" Menditéguy

Carlos Alberto “Charlie” Menditéguy nació el 10 de agosto de 1915 y fue heredero de una familia perteneciente a la élite porteña.

Además de su elegancia y estilo, que lo llevaron a ser conocido como el playboy argentino, Menditéguy practicó diversos deportes y logró destacarse en varios de ellos. Sobresalió especialmente en tenis, golf y polo. En esta última disciplina ganó cinco veces el Abierto de Palermo, el torneo de polo más prestigioso del mundo, e incluso llegó a integrar el histórico equipo El Trébol.

Ahora bien, uno de sus mayores logros deportivos fue alcanzar un lugar en la Fórmula 1 a mediados de la década del 50 en el volante de Maserati. De hecho, es el único deportista en la historia de la revista El Gráfico en protagonizar tapas por dos disciplinas distintas: como polista y como piloto.

A lo largo de su paso por la categoría disputó 11 Grandes Premios. Incluso fue contemporáneo de Juan Manuel Fangio.

image

Su romance con Brigitte Bardot y su expulsión de la Fórmula 1

Fue durante el Gran Premio de Mónaco de 1956 cuando el piloto argentino conoció a la actriz francesa Brigitte Bardot, en un encuentro que terminaría marcando también su salida de la Fórmula 1.

En aquel momento, Bardot era una de las mujeres más exitosas y codiciadas del mundo. Durante su visita a Montecarlo, la joven actriz de 22 años, recorrió los boxes de al Fórmula 1. Su plan inicial era invitar a cenar a Juan Manuel Fangio, pero el campeón del mundo declinó la invitación. En su lugar, asistió el piloto argentino Carlos Alberto “Charlie” Menditéguy.

image

image

Esa cena fue el inicio del romance. Durante varios días, el argentino y la francesa vivieron una especie de luna de miel improvisada en la que recorrieron por días Saint-Tropez y la Costa Azul.

Ahora bien, ese paréntesis romántico tuvo consecuencias en la carrera de Menditéguy. Al ausentarse durante varios días a los entrenamientos y compromisos deportivos, el piloto fue expulsado del equipo Maserati.

Ante las críticas, el propio piloto resumió el episodio con una frase célebre: “No era una oportunidad para desaprovechar.”

Tras alejarse del automovilismo, Menditéguy se dedicó junto a su hermano a la cría de caballos de pura sangre. Falleció el 27 de abril de 1973, a los 58 años.