La Capital | Zoom | piloto

Quién fue Carlos Menditéguy, el piloto argentino expulsado de la Fórmula 1 por su romance con Brigitte Bardot

Sobresalió en diversos deportes y alcanzó un podio en la Fórmula 1 pero su romance con la actriz francesa, en 1956, le puso fin a su carrera en el automovilismo

29 de diciembre 2025 · 13:14hs
El piloto argentino tuvo un breve pero intenso romance con la actriz francesa

El piloto argentino tuvo un breve pero intenso romance con la actriz francesa

Este domingo se conoció la triste noticia de que la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot murió a los 91 años. Así lo dio a conocer la Fondation Brigitte Bardot a través de un comunicado oficial. En este contexto, resurgió el nombre de un piloto argentino con una historia particular: fue uno de los romances de la francesa y tuvo que abandonar su carrera en la Fórmula 1 por ella.

Se trata de Carlos Alberto “Charlie” Menditéguy, un millonario y célebre deportista. Menditéguy pertenecía a una familia de la élite tradicional porteña y se destacaba por su glamour y elegancia. Además, era un superdotado natural en numerosas disciplinas deportivas. Esto lo llevó a desempeñarse en la Fórmula 1.

La combinación de todas estas cualidades hizo que el argentino conociera a la actriz francesa, con quien mantuvo un romance que lo llevó finalmente a quedar fuera de la máxima categoría del automovilismo mundial.

>> Leer más: Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años: del mito del cine francés al activismo animal

Quién era Carlos Alberto "Charlie" Menditéguy

Carlos Alberto “Charlie” Menditéguy nació el 10 de agosto de 1915 y fue heredero de una familia perteneciente a la élite porteña.

Además de su elegancia y estilo, que lo llevaron a ser conocido como el playboy argentino, Menditéguy practicó diversos deportes y logró destacarse en varios de ellos. Sobresalió especialmente en tenis, golf y polo. En esta última disciplina ganó cinco veces el Abierto de Palermo, el torneo de polo más prestigioso del mundo, e incluso llegó a integrar el histórico equipo El Trébol.

Ahora bien, uno de sus mayores logros deportivos fue alcanzar un lugar en la Fórmula 1 a mediados de la década del 50 en el volante de Maserati. De hecho, es el único deportista en la historia de la revista El Gráfico en protagonizar tapas por dos disciplinas distintas: como polista y como piloto.

A lo largo de su paso por la categoría disputó 11 Grandes Premios. Incluso fue contemporáneo de Juan Manuel Fangio.

image

Su romance con Brigitte Bardot y su expulsión de la Fórmula 1

Fue durante el Gran Premio de Mónaco de 1956 cuando el piloto argentino conoció a la actriz francesa Brigitte Bardot, en un encuentro que terminaría marcando también su salida de la Fórmula 1.

En aquel momento, Bardot era una de las mujeres más exitosas y codiciadas del mundo. Durante su visita a Montecarlo, la joven actriz de 22 años, recorrió los boxes de al Fórmula 1. Su plan inicial era invitar a cenar a Juan Manuel Fangio, pero el campeón del mundo declinó la invitación. En su lugar, asistió el piloto argentino Carlos Alberto “Charlie” Menditéguy.

image
image

Esa cena fue el inicio del romance. Durante varios días, el argentino y la francesa vivieron una especie de luna de miel improvisada en la que recorrieron por días Saint-Tropez y la Costa Azul.

Ahora bien, ese paréntesis romántico tuvo consecuencias en la carrera de Menditéguy. Al ausentarse durante varios días a los entrenamientos y compromisos deportivos, el piloto fue expulsado del equipo Maserati.

Ante las críticas, el propio piloto resumió el episodio con una frase célebre: “No era una oportunidad para desaprovechar.”

Tras alejarse del automovilismo, Menditéguy se dedicó junto a su hermano a la cría de caballos de pura sangre. Falleció el 27 de abril de 1973, a los 58 años.

Noticias relacionadas
El festejo de Thomas Ricciardi en Toay, en su primer triunfo en el TC Pista. Ahora tiene la posibilidad de debutar en el TC. El último rosarino había sido José Luis Ricciardi.

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

El piloto de rally Juan Cruz Yacopini tiene 26 años. Está delicado y en terapia intensiva. 

Un piloto de automovilismo se tiró al agua en un dique y sufrió lesiones cervicales: está en terapia intensiva

Romina Uhrig habló por primera vez de sus adicciones

Romina Uhrig habló de sus adicciones: "Muchísimas personas del medio te empiezan a convidar cosas"

J Balvin junto a su novia argentina Valentina Ferrer

J Balvin en Argentina: el cantante visitó Villa Carlos Paz para disfrutar de sus vacaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Lo último

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Newells quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Bartolacci cuestionó con dureza a los dos senadores radicales por Santa Fe que acompañaron el artículo del presupuesto de Milei que elimina pisos de financiamiento educativo y científico. Advirtió que la decisión traerá "dificultades" para el funcionamiento de las universidades públicas.
Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato
LA CIUDAD

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Ovación
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
OVACIÓN

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
La Ciudad

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central