Quién fue Jorge Zorriegueta y por qué la corona holandesa le prohibió ir a la boda de su hija

En “Máxima”, la biopic protagonizada por la actriz argentina Delfina Chavez y su par holandés Martijn Lakemeier, este conflicto se aborda desde el primer capítulo . Cuando el príncipe Guillermo les presenta a su enamorada a sus padres, los reyes de Holanda. A pesar de ser una extraña al mundo de la realeza, Máxima rápidamente se gana a sus suegros. No obstante, también surge un malestar en cuanto a la figura de su padre y su oscuro pasado político.

maxima-zorreguieta-y-su-padre-1423817 - copia.jpg Máxima Zorrieguieta junto a su padre Jorge

También se muestran fragmentos de la planificación de la boda de Máxima y el príncipe Guillermo Alejandro de Holanda. En ese marco, y como se mencionaba anteriormente, el padre de la argentina no recibió invitación, y esto generó tensión en la pareja.

Quién fue Jorge Zorreguieta, el padre de Máxima, la argentina que se convirtió en la reina de Países Bajos

Jorge Zorreguieta, nacido en 1928 en la Ciudad de Buenos Aires, fue un empresario y político argentino. Fue padre de siete hijos: María, Ángeles y Dolores de un primer matrimonio con la escritora y filósofa Marta López Gil, y Máxima, Martín, Juan e Inés, junto a su segunda esposa, María del Carmen Cerruti.

Previo al comienzo de la última dictadura cívico-militar, Jorge Zorreguieta se desempeñó como un activo lobbista de la Sociedad Rural. Luego, durante el gobierno de facto, fue subsecretario de Agricultura entre 1976 y 1979 y secretario de Agricultura y Ganadería hasta 1981. Simultáneamente se desempeñó como presidente de la Junta Nacional de Granos.

PADRE DE MAXIMA.webp Jorge Zorreguieta junto a Jorge Rafael Videla

Aunque Zorreguieta manifestó en diversas ocasiones que él no participó directamente de los crímenes cometidos en la última dictadura, periodo caracterizado por un accionar represivo del Estado, que incluyó secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de bebés, haber sido funcionario público en esta administración de facto le valió el repudio tanto en Argentina como en el exterior.

Cuando en 2002 se alzaban los últimos preparativos para la boda real entre Máxima y Guillermo, el Parlamento holandés, tras recibir presiones de la prensa y de organismos de derechos humanos, decidió que Jorge Zorreguieta no debía asistir al evento. En ese sentido, Holanda fue un refugio para muchos exiliados políticos durante la dictadura, por lo que la figura del padre de la reina consorte generó rechazo tanto en la sociedad como en la corona.

La vida de Jorge Zorrieguieta en democracia

Una vez terminada la dictadura militar, Jorge Zorreguieta se convirtió en miembro del IPC (International Policy Council for Agriculture, Food and Trade - Consejo de Políticas Internacionales para la Agricultura, la Alimentación y el Comercio), con sede en Washington D. C. (Estados Unidos), que tiene la función de debatir las políticas agrarias y comerciales del mundo.

Luego, en 2008, Zorreguieta se desempeño como presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), de COPAL (Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios) y de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, en Buenos Aires.

Un año después, en 2009, el Congreso de la Nación le retiró su jubilación de privilegio debido a su colaboración con la última dictadura cívico-militar argentina.

Jorge Zorreguieta falleció a los 89 años el 8 de agosto de 2017, a caus de una leucemia.