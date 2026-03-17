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Rosario será sede del primer Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar

En la previa del 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años del último golpe, se desarrollará la actividad académica en la Facultad de Humanidades de la UNR

17 de marzo 2026 · 09:36hs
La Facultad de Humanidades y Artes de la UNR será la sede del primer Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar

Sebastián Suárez Meccia

La Facultad de Humanidades y Artes de la UNR será la sede del primer Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar

En la previa de un nuevo aniversario del 24 de marzo y al cumplirse 50 años del golpe de último de Estado en Argentina, Rosario será sede del I Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar. El encuentro académico se extenderá entre el miércoles 18 y el viernes 20 de marzo y convocará a investigadores e investigadores de todo el país e incluso del exterior para debatir y reflexionar sobre uno de los procesos más significativos de la historia argentina reciente.

La cita tendrá lugar en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Entre Ríos 758) y es organizada por la Escuela de Historia, el Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social (CLIHOS) y el Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente (ISHIR/CONICET-UNR) y cuenta con el apoyo y auspicio de diversas universidades, centros de estudio e investigación y otros espacios académicos del país y el exterior.

El Congreso reunirá a más de 200 participantes y se propone generar un espacio de debate e intercambio acerca de las investigaciones más recientes sobre la última dictadura militar y sus múltiples dimensiones políticas, sociales, culturales e ideológicas, sin perder de vista la relevancia que la temática ostenta desde el retorno a la democracia en el espacio público y político nacional.

Inauguración y actividades

El Congreso se inaugurará con la conferencia de Esteban Buch, investigador y profesor en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, titulada “Fidelio de Beethoven, un desaparecido entre Alemania y Argentina. Reflexiones sobre la historia cultural de la última dictadura”. La actividad tomará lugar este martes a las 19 Centro Cultural Parque de España, túnel 4 (Sarmiento y el río). El miércoles por la mañana comenzarán las actividades académicas en la Facultad de Humanidades y Artes.

El programa académico incluirá mesas temáticas, paneles de especialistas, mesas redondas, presentaciones de libros y mesas generales de ponencias. Además, el Congreso contará con un programa cultural que propone abordar el pasado reciente argentino a través de distintos lenguajes artísticos (teatro, artes plásticas, música).

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>> Leer más: La Quinta de Funes conmemora los 50 años del golpe

En el marco del evento, se realizará un taller destinado a docentes de nivel secundario, centrado en los desafíos de la enseñanza de la historia de la última dictadura militar en el aula. Por otro lado, Congreso se articula también con una agenda ampliada de actividades organizadas por instituciones culturales de Rosario, que incluirá exposiciones, proyecciones, presentaciones de libros, intervenciones teatrales, recitales y encuentros con protagonistas de la historia reciente.

El programa académico completo con charlas, mesas redondas y presentaciones puede consultarse en este link.

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