Quién es Valentino Merlo: de las piletas del Saladillo a la escena nacional

En ese primer video parece más pequeño. Lleva una gorra calada hasta las cejas y un short de baño. Con algo de timidez, Valentino Merlo empieza a cantar "Como la flor", de Selena, al borde de las piletas del Saladillo. Eso fue en febrero de 2023, desde entonces la carrera del rosarino no para de crecer y se consolida como uno de los artistas argentinos más escuchados en las plataformas.

"Mi abuela Aurora me dice ‘¿estás para cantar ahí un tema ahí con el parlante y el micrófono?’", contó el músico. Primero le dijo que no, que prefería estar alejado; no obstante, al final, siguió su consejo y se animó a presentarse delante de todos los invitados.