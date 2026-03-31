Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar

En los amistosos FIFA, el conjunto europeo superó por la mínima a Corea el Sur, mientras que Argelia y Jordania igualaron con Uruguay y Nigeria

Austria superó 1 a 0 a Corea del Sur y llega en buena forma al Mundial, donde se medirá con la selección argentina.

En esta instancia de fecha FIFA, los tres adversarios que tendrá la selección argentina en el comienzo del próximo Mundial no perdieron. Uno ganó y los otros dos sólo cosecharon igualdades . De esta manera, se va acercando el comienzo de competencia más importante y cada uno de los contendientes van puliendo detalles para llegar de la mejor manera al punto de inicio.

En ese marco de preparaciones en todos los rincones el mundo, los otros integrantes que comparte con el elenco albiceleste el Grupo J, Austria venció 1 a 0 a Corea del Sur, con gol de Marcel Sabitzer; Argelia empató sin goles con la Uruguay de Marcelo Bielsa; y Jordania empardó 2 a 2 con Nigeria, con tantos de Mousa Tamari y Mohammad Al-Dawud.

Así, las tres selecciones que deberá enfrentar la selección que dirige Lionel Scaloni y cuyo capitán es el crack rosarino Lionel Messi, van ajustando lineamientos e ideas futbolísticas, ya en el tramo final de cara a la Copa e Mundo que arranca el 11 de junio.

Austria mostró buenas cartas

Austria fue el único que consiguió una victoria en la jornada de este martes. Superó 1 a 0 a Corea del Sur en una de sus últimas pruebas de carácter formal, en un duelo que lo dejó bien parado en esta recta final de preparación.

El trámite de ese cotejo fue bastante equilibrado en los primeros 45 minutos, y en ese marco de paridad hubo muestras de mayor decisión e intensidad por parte del seleccionado europeo. Y la diferencia arribó en el comienzo del complemento. Al minuto 48, el volante Marcel Sabitzer aprovechó un espacio en el área para definir con un disparo raso y estampó el 1-0, resultado que terminaría siendo definitivo.

Argelia será un duro escollo

En tanto, Argelia volvió a dejar en evidencia que no será sencillo de superar. Ya exhibió algo de eso en el reciente 7-0 sobre Guatemala, y este martes volvió a exponer esas condiciones: empató 0 a 0 frente a la Uruguay de Loco Bielsa, en un cotejo que se jugó en Turín.

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Según los reportes informativos, en la mayoría de los pasajes del pleito, Argelia dominó las acciones, pero le faltó eficacia. En el seleccionado africano actuaron Ait Nouri del Manchester City, Ibrahim Maza del Leverkusen y Luca Zidane, hijo de Zinedine y surgido en el Real Madrid, en el arco. Aunque la carta más fuerte, Riyad Mahrez, comenzó desde el banco de relevos y entró en el segundo tiempo.

Jordania, silbando bajito

Por su parte, Jordania, empató 2 a 2 con goles de Mousa Tamari y Mohammad Al-Dawud, a Nigeria. Después de empatar por el mismo resultado ante Costa Rica en el primer amistoso, Jordania, que se cruzará con la selección nacional en la 3ª fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, completó la tanda de partidos internacionales de marzo frente a Nigeria, rival con el que volvió a repetir el mismo marcador.