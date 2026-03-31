La Capital | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar

En los amistosos FIFA, el conjunto europeo superó por la mínima a Corea el Sur, mientras que Argelia y Jordania igualaron con Uruguay y Nigeria

31 de marzo 2026 · 20:56hs
Austria superó 1 a 0 a Corea del Sur y llega en buena forma al Mundial

Austria superó 1 a 0 a Corea del Sur y llega en buena forma al Mundial, donde se medirá con la selección argentina.

En esta instancia de fecha FIFA, los tres adversarios que tendrá la selección argentina en el comienzo del próximo Mundial no perdieron. Uno ganó y los otros dos sólo cosecharon igualdades. De esta manera, se va acercando el comienzo de competencia más importante y cada uno de los contendientes van puliendo detalles para llegar de la mejor manera al punto de inicio.

En ese marco de preparaciones en todos los rincones el mundo, los otros integrantes que comparte con el elenco albiceleste el Grupo J, Austria venció 1 a 0 a Corea del Sur, con gol de Marcel Sabitzer; Argelia empató sin goles con la Uruguay de Marcelo Bielsa; y Jordania empardó 2 a 2 con Nigeria, con tantos de Mousa Tamari y Mohammad Al-Dawud.

Así, las tres selecciones que deberá enfrentar la selección que dirige Lionel Scaloni y cuyo capitán es el crack rosarino Lionel Messi, van ajustando lineamientos e ideas futbolísticas, ya en el tramo final de cara a la Copa e Mundo que arranca el 11 de junio.

Leer más: Juega la selección argentina: hora, canal y posibles formaciones del amistoso ante Zambia

Austria mostró buenas cartas

Austria fue el único que consiguió una victoria en la jornada de este martes. Superó 1 a 0 a Corea del Sur en una de sus últimas pruebas de carácter formal, en un duelo que lo dejó bien parado en esta recta final de preparación.

El trámite de ese cotejo fue bastante equilibrado en los primeros 45 minutos, y en ese marco de paridad hubo muestras de mayor decisión e intensidad por parte del seleccionado europeo. Y la diferencia arribó en el comienzo del complemento. Al minuto 48, el volante Marcel Sabitzer aprovechó un espacio en el área para definir con un disparo raso y estampó el 1-0, resultado que terminaría siendo definitivo.

Argelia será un duro escollo

En tanto, Argelia volvió a dejar en evidencia que no será sencillo de superar. Ya exhibió algo de eso en el reciente 7-0 sobre Guatemala, y este martes volvió a exponer esas condiciones: empató 0 a 0 frente a la Uruguay de Loco Bielsa, en un cotejo que se jugó en Turín.

Leer más: Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

Según los reportes informativos, en la mayoría de los pasajes del pleito, Argelia dominó las acciones, pero le faltó eficacia. En el seleccionado africano actuaron Ait Nouri del Manchester City, Ibrahim Maza del Leverkusen y Luca Zidane, hijo de Zinedine y surgido en el Real Madrid, en el arco. Aunque la carta más fuerte, Riyad Mahrez, comenzó desde el banco de relevos y entró en el segundo tiempo.

Jordania, silbando bajito

Por su parte, Jordania, empató 2 a 2 con goles de Mousa Tamari y Mohammad Al-Dawud, a Nigeria. Después de empatar por el mismo resultado ante Costa Rica en el primer amistoso, Jordania, que se cruzará con la selección nacional en la 3ª fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, completó la tanda de partidos internacionales de marzo frente a Nigeria, rival con el que volvió a repetir el mismo marcador.

Noticias relacionadas
Joaquín Panichelli se lesionó y no podrá ir al Mundial 2026. Es uno de los momentos más duros de mi vida, dijo. 

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Joaquín Panichelli tenía posibilidades de ir al Mundial 2026, pero la lesión en la rodilla lo deja afuera.

Era un tapado para ir al Mundial, se rompió un ligamento y ahora se lo perderá

Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo

Alarma en la selección argentina: un jugador se lesionó y podría perderse el Mundial 2026

Miguel Terceros anotó el segundo de Bolivia, de penal, y dejo a su equipo a un paso del Mundial 2026.   

Bolivia lo dio vuelta, le ganó a Surinam y sigue soñando con el Mundial 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Su vida estaba dentro de su celular: el teléfono del atacante de San Cristóbal podría ser clave en el caso

"Su vida estaba dentro de su celular": el teléfono del atacante de San Cristóbal podría ser clave en el caso

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Lo último

En vivo: Argentina, con Leo Messi de titular, lo ganó por goleada frente a Zambia

En vivo: Argentina, con Leo Messi de titular, lo ganó por goleada frente a Zambia

Drama en la autopista Rosario-Córdoba: hallaron muerto a un camionero tras caer al arroyo Tortugas

Drama en la autopista Rosario-Córdoba: hallaron muerto a un camionero tras caer al arroyo Tortugas

Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar

Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar

Drama en la autopista Rosario-Córdoba: hallaron muerto a un camionero tras caer al arroyo Tortugas

El vehículo fue retirado del agua horas después del accidente en la autopista y el cuerpo del conductor apareció a pocos metros. Investiga el MPA

Drama en la autopista Rosario-Córdoba: hallaron muerto a un camionero tras caer al arroyo Tortugas
En vivo: Argentina, con Leo Messi de titular, lo ganó por goleada frente a Zambia
Ovación

En vivo: Argentina, con Leo Messi de titular, lo ganó por goleada frente a Zambia

Cayó una pyme narco con protección policial en barrio San Francisquito: 18 imputados
Policiales

Cayó una "pyme" narco con protección policial en barrio San Francisquito: 18 imputados

El fiscal citó a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni en Caballito
Política

El fiscal citó a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni en Caballito

Un nuevo crimen en la zona oeste se suma a una saga de cuatro homicidios en quince días

Por Martín Stoianovich
Policiales

Un nuevo crimen en la zona oeste se suma a una saga de cuatro homicidios en quince días

Captaba jóvenes por redes y vendía videos sexuales: prisión preventiva para un rosarino
POLICIAL

Captaba jóvenes por redes y vendía videos sexuales: prisión preventiva para un rosarino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Su vida estaba dentro de su celular: el teléfono del atacante de San Cristóbal podría ser clave en el caso

"Su vida estaba dentro de su celular": el teléfono del atacante de San Cristóbal podría ser clave en el caso

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Ovación
Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar
Ovación

Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar

Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar

Mundial 2026: de los rivales de Argentina en el grupo, sólo Austria pudo ganar

De Newells a un club desconocido: Fabbiani conducirá a un equipo de Europa

De Newell's a un club desconocido: Fabbiani conducirá a un equipo de Europa

Italia de luto futbolístico: no pudo en el repechaje y quedó otra vez afuera del Mundial

Italia de luto futbolístico: no pudo en el repechaje y quedó otra vez afuera del Mundial

Policiales
Cayó una pyme narco con protección policial en barrio San Francisquito: 18 imputados
Policiales

Cayó una "pyme" narco con protección policial en barrio San Francisquito: 18 imputados

Un nuevo crimen en la zona oeste se suma a una saga de cuatro homicidios en quince días

Un nuevo crimen en la zona oeste se suma a una saga de cuatro homicidios en quince días

Causa Ivana Garcilazo: tras nuevo revés para Reifenstuel, el juez pidió fijar fecha para el juicio

Causa Ivana Garcilazo: tras nuevo revés para Reifenstuel, el juez pidió fijar fecha para el juicio

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

La Ciudad
Consultas gratis de psicooncología: cómo es la terapia para pacientes con cáncer y sus familias
La Ciudad

Consultas gratis de psicooncología: cómo es la terapia para pacientes con cáncer y sus familias

Parque Independencia: ambientalistas desistieron de la cautelar y controlarán las obras del Isef 11

Parque Independencia: ambientalistas desistieron de la cautelar y controlarán las obras del Isef 11

El tiempo en Rosario: miércoles con tormentas, calor y alerta por lluvias intensas durante la noche

El tiempo en Rosario: miércoles con tormentas, calor y alerta por lluvias intensas durante la noche

Rosario realiza la vigilia por Malvinas con actividades culturales y homenaje a excombatientes

Rosario realiza la vigilia por Malvinas con actividades culturales y homenaje a excombatientes

El agro sostiene la actividad económica pero el resto de los sectores está en rojo
Economía

El agro sostiene la actividad económica pero el resto de los sectores está en rojo

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla
POLICIALES

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros
LA CIUDAD

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla
POLICIALES

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado
La Ciudad

Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

La luna se tiñe de rosa: dónde y cómo ver la luna llena en Rosario
La Ciudad

La luna se tiñe de rosa: dónde y cómo ver la luna llena en Rosario

Tomá mate: Lionel Messi juega desde el vamos en la despedida de casa antes de la Copa del Mundo

Por Gustavo Conti
Ovación

Tomá mate: Lionel Messi juega desde el vamos en la despedida de casa antes de la Copa del Mundo

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina
Información General

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino
Policiales

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
POLICIALES

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Política

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Por Facundo Borrego
Economía

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial
Economía

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía
Ovación

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
LA CIUDAD

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
La Región

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
Información General

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico