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El fiscal citó a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni en Caballito

En paralelo, se supo que el jefe de Gabinete no brindará este miércoles su conferencia de prensa

31 de marzo 2026 · 20:47hs
El fiscal federal Gerardo Pollicita.

El fiscal federal Gerardo Pollicita.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dio el primer paso en una investigación que busca desentrañar la ingeniería financiera detrás de las recientes adquisiciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko.

La noticia se conoció en paralelo a la confirmación oficial de que el ministro coordinador no dará una conferencia de prensa este miércoles.

¿Quién es la escribana Adriana Nechevenko?

Nechevenko no es una figura circunstancial en la trama de adquisición de propiedades. Es la profesional que dio fe en la escritura de compra del departamento que Adorni adquirió el año pasado en el barrio porteño de Caballito.

También intervino, exactamente un año antes, en la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

El foco de la Justicia se posa sobre una anomalía que desafía la lógica del mercado inmobiliario actual. Según los registros públicos, Adorni compró el inmueble de Caballito por un total de 230 mil dólares. Sin embargo, la mayor parte del pago (200 mil dólares) no provino de ahorros declarados ni de una entidad bancaria sino de un préstamo personal otorgado por las mismas vendedoras.

Se trata de dos mujeres, de 64 y 72 años, las que, sin relación previa conocida con el funcionario, aceptaron financiar el 87 % de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento.

>>Leer más: Amplían denuncia judicial contra Adorni por operaciones inmobiliarias dudosas

Para los investigadores, este tipo de "generosidad" entre desconocidos en una operación de divisas en efectivo es, cuanto menos, un indicio que merece ser profundizado.

En medio del caso, el oficialismo decidió no exponer una vez más al ministro coordinador a una nueva conferencia de prensa, luego de la polémica que se generó la semana pasada, cuando se cruzó tensamente con varios cronistas que lo indagaron y no dio demasiadas precisiones sobre los hechos que le imputan.

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