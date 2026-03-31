Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario

El plan tiene unos 900 mil beneficiarios en el país y se eliminará a partir del 9 de abril. Incertidumbre en cientos de familias de hogares vulnerables

Organizaciones sociales montaron su reclamo este martes frente a la delegación de Ansés Rosario, en Sarmiento y Rioja, por la eliminación del programa nacional Volver al Trabajo . Según advierten, el recorte tiene un impacto importante en la ciudad , donde se concentra una parte significativa de los beneficiarios del plan. En su reemplazo, desde el Ministerio de Desarrollo Social proponen vouchers para realizar cursos de capacitación, pero en la provincia la oferta de capacitación es escasa y solo se accede en forma virtual .

El programa nacional, implementado en abril de 2024, está destinado a personas desempleadas de 18 a 49 años y tiene como objetivo brindar servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, intermediación laboral, capacitación y la realización de prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Mensualmente los beneficiarios reciben $78.000 que, en muchos casos, posibilitan el desarrollo de micro emprendimientos o el desarrollo de tareas comunitarias que auxilian los ingresos familiares.

A nivel nacional cuenta con 900 mil beneficiarios. Y, aunque no hay una cifra oficial desagregada para la ciudad, se estima que Rosario concentra una parte significativa de esos planes. Las organizaciones sociales manejan algunas cifras, en base a datos oficiales, que hablan de unas 43 mil personas que participan del programa en la ciudad. U n número que consideran bajo, pero que relacionan con los "hachazos" que recibieron los padrones en los últimos años, un poco por los recortes establecidos desde Nación, otro poco porque los mismos beneficiarios desistían del programa.

A mediados de marzo, desde el Ministerio de Capital Humano anunciaron la finalización del programa que busca facilitar la inserción laboral de los beneficiarios y el reemplazo del pago por vouchers de capacitación laboral. A través de un comunicado oficial se indicó que Volver al Trabajo finaliza el próximo 9 de abril. Ese mes los 900 mil beneficiarios recibirán el último pago de $78 mil mensuales y que “quienes manifiesten interés, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”.

Además indicaron que los beneficiarios del programa recibirían un mail para anotarse en las capacitaciones que se llevan a cabo desde el Centro de Formación Capital Humano, con sede en la ciudad de Buenos Aires o en forma virtual en todo el país. Pero la nueva iniciativa no prevé pagos a beneficiarios.

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Movilización en Rosario

Este martes, organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y el Movimiento Renacer Rosario, cortaron la esquina de Sarmiento y Rioja, donde tiene sus oficinas el Ansés, para reclamar por la eliminación del programa nacional.

La medida forma parte de un plan de lucha iniciado en todo el país. Según denunciaron, la medida impacta sobre todo en las trabajadoras que llevaban adelante actividades comunitarias en los barrios como merenderos, comedores populares o acciones de cuidado de las infancias o prevención de las violencias.

De hecho, de los 900 mil beneficiaros que tiene el programa, el 60% son mujeres que reciben cada mes $78.000 como único reconocimiento a su tarea.

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En el Concejo Municipal

La eliminación del programa social tuvo su repercusión en el Concejo Municipal donde la agrupación Libres del Sur presentó dos proyectos: uno repudiando la eliminación de la iniciativa y, además, un pedido al municipio de fortalecimiento de las políticas sociales para afrontar este contexto.

"Esta presentación se enmarca en un plan de lucha construido con otras organizaciones sociales y políticas con quienes compartimos la preocupación de las consecuencias de la eliminación del Volver al Trabajo en los sectores populares de nuestra ciudad", explicó Sofía Botto, referente de Libres del Sur.

La dirigente advirtió también que los beneficiarios del Potenciar Trabajo no recibieron ninguna información sobre la oferta de cursos y capacitaciones para realizar. "Si ingresas a la página del Ministerio de Capital Humano ves que la oferta que hacen para continuar con el programa es escasa o nula. La mayoría de los cursos son virtuales y hay hay muy poca capacitación en oficios", advirtió.

Este martes, los cursos que estaban disponibles para Rosario eran once y la mayoría estaban relacionadas con el área del microemprendedeurismo. Los títulos eran, por ejemplo, "crea tu propuesta de valor y potencia tu emprendimiento", "herramientas para emprender" o "marketing digital".

"La mayoría se realizan en forma virtual, a distancia, cuando están dirigidos a personas con un montón de privaciones, entre ellas el acceso a la conectividad, y no hay formación en oficios que puedan estar relacionados con la demanda de mano de obra en la región", apuntó la dirigente.