Tuli Acosta se quebró al contar que sufrió violencia de género: "Hubo mucho maltrato psicológico"

“Al haber estado muy expuesta, fue por ahí donde entró todo. Era un ‘si me dejás, todo esto se te vuelve en contra a vos’ o ‘estás conmigo por tal cosa, entonces si me dejás solo me estás confirmando esto’”, recordó la influencer, que alcanzó aún más popularidad al convertirse en la campeona del Bailando 2023 y deslumbrar al público con su talento.

En pareja con el músico Lit Killah , se encuentra en un buen momento personal. Si bien no mencionó a su ex en la entrevista, estuvo con otra persona reconocida como lo es el streamer Oky , de quien se presume que estaría hablando.

“Me entregué mucho emocionalmente y al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, pasó que me empecé a creer todo lo que me decía” , recordó entre lágrimas Tuli.

Tuli Acosta acerca de las situaciones de violencia que vivió con su ex pareja: "Una vez me peleé con él, me fui de la casa y cuando volví mi perrita había desaparecido".



A 9 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en OLGA.https://t.co/0FaS4w00A9 pic.twitter.com/jsQZIQ2KEO — OLGA (@olgaenvivo) June 3, 2024

El punto de inflexión que la llevó a poder irse de su casa fue la pérdida de su perrita: “Tuve la pérdida de mi ser más cercano, que era mi perrita. Un día me peleé y me fui de la casa, cuando volví había desaparecido. Supuestamente se fue, pero era un Chihuaha, son miedosos, no se van a ningún lado y esa fue la salida que yo dije ‘yo me voy de esta casa’”.

Desde ese día, la influencer dejó de atender los llamados de su ex: “Nunca supe qué pasó. Yo no miraba el celular y era desconectarme. Soy muy unida a mi familia y fue una época que me aislé mucho. Fue maltrato psicológico y hay muchas cosas que hoy todavía tengo que sanar”.