Quién es la actriz rosarina que brilla en "Mi año en Oxford", el nuevo éxito de Netflix

Romina Cocca se robó todas las miradas por su marcado acento argentino. Se trata de una actriz local con una larga trayectoria

12 de agosto 2025 · 12:20hs
En las últimas semanas, una película estadounidense acapara todas las miradas en Netflix. Con un elenco destacado y una historia a la vez emocionante y dramática, "Mi año en Oxford" se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma. Ahora bien, más allá de la trama principal, la interpretación de una actriz llamó la atención de los espectadores: se trata de una rosarina poco conocida que desde hace tiempo viene construyendo su camino en la industria cinematográfica.

“Mi año en Oxford” sigue la vida de Anna De La Vega, una estudiante que decide viajar a la universidad de Oxford para profesionalizarse y realizar un doctorado en una prestigiosa institución. Allí, además de enfrentar los desafíos académicos, se ve envuelta en una relación inesperada con su profesor de doctorado. Lo que comienza como un vínculo romántico y esperanzador luego da un giro dramático cuando sale a la luz una dura verdad.

Aunque el film está protagonizado por Sofia Carson, reconocida actriz, bailarina y cantante estadounidense de origen colombiano, fue el trabajo de Romina Cocca, quien interpreta a la madre de la protagonista, el que sorprendió a muchos espectadores. Rápidamente, los usuarios notaron su acento argentino y se sintieron identificados. Lo que pocos saben es que Romina cuenta con una sólida trayectoria: nació en Rosario, se formó en Nueva York y vivió varios años en Europa.

Quién es Romina Cocca

Romina Cocca es una actriz, docente y comediante rosarina que está destacando con su interpretación en la película más vista de Netflix.

En varias entrevistas, contó que desde pequeña la actuación fue su gran pasión. En cada acto escolar quería participar como dama antigua. Durante su adolescencia se anotó en la escuela de comedias musicales del Círculo de Rosario, inspirada por el éxito de Pepe Cibrián con "Drácula".

Además, cursó algunos años de la carrera de Letras, aunque decidió abandonar la licenciatura para dedicarse por completo al mundo artístico.

image

Así fue como, en el año 2000, se mudó a Nueva York para formarse en el prestigioso Lee Strasberg Theatre Institute y en el HB Studio. Allí trabajó como moza en un restaurante mientras cursaba sus estudios. Sin embargo, en septiembre de 2001, regresó a la Argentina tras el atentado de las torres gemelas. Poco tiempo después se trasladó a México, donde realizó algunas series y pequeñas apariciones en películas, y luego se mudó a Barcelona, ciudad en la que vive desde hace más de 20 años.

A lo largo de su carrera, Cocca trabajó en diversas producciones y plataformas como Netflix, BBC y Filmax. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: "Reflections" (2008), un thriller protagonizado por Timothy Hutton y Miguel Ángel Silvestre y la comedia "Noche Transfigurada" (2010). Asimismo participó en dos reconocidas series: en la producción británica "The Split" (2018) junto a Nicola Walker y en la serie española "Las del Hockey "(2019) .

Pero su trabajo no se reduce solo a series y películas, además Cocca hace stand up, de hecho en 2024 presentó su show "Egocéntrica" en Buenos Aires. Y durante algunos años trabajó como coach actoral, para la serie de Disney + "Tú también lo harías" y para la película "Lecciones de un pingüino" .

Romina Cocca en “Un año en Oxford”

En el nuevo film de Netflix, Romina Cocca interpreta a la madre de la protagonista. Aunque su participación es breve, su personaje llamó la atención de los espectadores por su curioso acento argentino.

La actriz contó que, tras el estreno, recibió numerosos mensajes en Instagram de usuarios que se sentían identificados al reconocer su tonada.

Sobre su experiencia trabajando con directores y actores, Cocca destacó el apoyo que recibió para mantener su identidad. En particular, agradeció el compromiso de Sofía Carson: “No se forzó nada. Yo tengo un inglés tirando al americano, pero no soy nativa, y el director y Sofia me alentaron a que lo hiciera con naturalidad. Sofía tiene una conciencia muy clara de cómo representar a las mujeres latinas en pantalla, sin exageraciones ni estereotipos”, destacó en una entrevista.

image

