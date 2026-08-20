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Quién es el actor argentino que forma parte de la nueva película de Angelina Jolie junto a Salma Hayek

"Without Blood" es la nueva película dirigida y escrita por Angelina Jolie que ya tiene tráiler oficial y la participación de un argentino

20 de agosto 2026 · 18:06hs
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Angelina Jolie dirige una nueva película protagonizada por Salma Hayek

Angelina Jolie dirige una nueva película protagonizada por Salma Hayek

Se dio a conocer el tráiler oficial de "Without Blood", la nueva película escrita y dirigida por Angelina Jolie, que marca su regreso detrás de cámaras después de "First They Killed My Father" (2017). El filme, que ya tiene fecha de estreno, reúne a reconocidas figuras del cine internacional y cuenta con un actor argentino.

Basada en la novela homónima del escritor italiano Alessandro Baricco, la película sigue a Nina, una mujer que sobrevivió a una guerra y quedó marcada por la violencia que sufrió durante su infancia. Aunque con el paso de los años intenta dejar atrás aquella etapa, el trauma permanece y se transforma en un profundo resentimiento hacia quienes fueron responsables de su dolor. Es así como, la protagonista se encuentra con Tito, un personaje que vuelve a abrir las heridas del pasado.

El elenco está encabezado por Salma Hayek y Demián Bichir, que se encargan de darle vida a Nina y Tito. Pero entre los personajes secundarios también aparece un actor argentino que vuelve a compartir pantalla con grandes figuras internacionales: Juan Minujín.

La participación del actor no pasó desapercibida. De hecho, Minujín ya estuvo presente en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto, donde acompañó la presentación de la película y posó junto a Angelina Jolie, Salma Hayek y Demián Bichir.

"Estaban buscando un personaje y abrieron convocatoria en Colombia y en México. Como no encontraron a nadie, empezaron a buscar en la Argentina con castings cerrados. Cuando me llamaron yo estaba filmando una película. Me mandaron un texto con tres páginas en inglés. Como no sabía para qué era, dije que no, porque estaba rodando 12 horas por día. Y después, cuando me filtraron de qué se trataba del proyecto de Without Blood me di cuenta de que valía la pena el esfuerzo", contó el actor en diálogo con Clarín.

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Cuándo se estrena "Without Blood"

Aunque aún no se confirmó la fecha de estreno en países de Latinoamérica, La distribuidora Brainstorm Media confirmó que en los cines de Estados Unidos, se estrenará el 18 de septiembre de 2026.

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El tráiler oficial de "Without Blood"

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