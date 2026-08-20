La Capital | Zoom | Darío Barassi

Dario Barassi reveló un secreto de su intimidad: cuál es el reclamo de su esposa

El actor participó del programa de Mario Pergolini y relevó lo que pasa entre las sábanas en su matrimonio

20 de agosto 2026 · 12:22hs
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Dario Barassi habló sobre su intimidad en el programa de Mario Pergolini

Dario Barassi habló sobre su intimidad en el programa de Mario Pergolini

Darío Barassi estuvo presente en el programa de Mario Pergolini y, como era de esperarse, provocó risas con sus anécdotas. Durante la charla, el actor y conductor reveló un particular reclamo de su esposa relacionado con la falta de actividad sexual y sus declaraciones rápidamente se volvieron virales.

El comediante atraviesa un gran presente profesional. Mientras continúa al frente de Ahora Caigo (El Trece), también se estrenó la película que protagoniza "Canelones" y se prepara la llegada de la serie "Gutiérrez Is Mai Neim", junto a Yayo. En este contexto, fue invitado a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini.

Si bien Barassi suele mantener su vida privada al margen de los medios y solo comparte algunos aspectos de su intimidad a través de sus redes sociales, durante la entrevista se animó a hablar de su relación con Lucía Gómez Centurión, con quien tiene dos hijas.

En un momento de la charla, el conductor hizo referencia a su vida íntima y sorprendió con una inesperada confesión. “No es un momento tan sexual de mi vida”, comenzó diciendo Barassi.

>> Leer más: La confesión de Dario Barassi sobre su salud: "No sé cómo hago, me desespero"

El divertido momento de Darío Barassi

En una conversación con Mario Pergolini, Darío Barassi bromeó sobre la intimidad. Fue en ese momento cuando el conductor aprovechó el momento para preguntarle: “¿Estás en tu momento volteador?”.

Es así como Barassi reveló que su pareja le hizo un comentario relacionado con "la falta de actividad sexual en el hogar". Ante esto, Pergolini quiso saber: “¿Es la primera vez que lo reclama? ¿Te lo dijo con humor?”.

Barassi contó: “Fue muy graciosa. Fue un comentario cortito, te diría que fueron cuatro palabras”. Además, explicó que la falta de tiempo puede estar relacionada con la rutina familiar: “Puede pasar porque tenemos dos hijas y trabajamos”.

En ese momento, el conductor también reveló cuál es uno de los problemas que lo afecta a la hora de tener relaciones sexuales: “No sabés la cantidad de calambres que tengo teniendo relaciones sexuales”.

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