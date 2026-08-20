Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas

En la Argentina se producen unas 40 mil muertes inesperadas. La importancia de que todos conozcan las maniobras de RCP. Dónde habrá talleres gratuitos

Cómo ayudar a una persona que tiene un síncope. Las maniobras pueden salvar vidas

En la Argentina, se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas al año y la mayoría suceden fuera de los hospitales o sanatorios: en el hogar, en el trabajo, en clubes, en lugares públicos, en la calle. Es un hecho que puede afectar a personas de todas las edades aunque es más frecuente después de los 50 años. El hecho implica a la comunidad no médica porque muchas veces es alguien conocido de la víctima o personas que están en la zona quienes deben atender un episodio de esta naturaleza. De allí la importancia de conocer las maniobras y acciones que pueden salvar vidas.

Durante agosto, la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA) lleva a cabo una amplia campaña y acciones públicas de prevención y concientización sobre la muerte súbita. El objetivo es brindar herramientas a la comunidad para actuar con rapidez y de manera segura.

La campaña cobra relevancia por la cantidad de hechos que se producen y porque conociendo las maniobras y acciones adecuadas se puede intentar estabilizare a la persona hasta que reciba asistencia médica.

Saber cómo manejarse ante el colapso de una persona, ayuda a hacerlo con tranquilidad y seguridad

"La muerte súbita representa un problema de salud pública mayoritario, es por esto que para abordarlo de manera integral, este año entre el 21 y el 27 de agosto, se realiza la Semana de la Concientización y Prevención de la Muerte Súbita. Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, por este motivo brindamos herramientas eficaces a través de Talleres de RCP en distintos puntos de la ciudad de la mano de nuestros profesionales" señalaron desde la Asociación rosarina.

RCP, una herramienta fundamental

La intención de esta campaña es "transmitir a la comunidad que aprender RCP es simple, no requiere conocimientos médicos previos y que cualquiera puede hacerlo. Los primeros 3 a 5 minutos son críticos: el inicio inmediato de RCP puede duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia".

Desde ARA, una institución rosarina con una extensa trayectoria en la salud de la región, indican que más allá del trabajo profesional en el quirófano y en el manejo del dolor, "asumimos un compromiso activo con la salud pública y la formación de la comunidad de Rosario y sus alrededores. Nuestra esencia es cuidar".

A través de este programa para la comunidad se canalizan proyectos de educación sanitaria, prevención y capacitación ciudadana gratuita, demostrando que cuidar la vida es un trabajo en equipo entre los profesionales y la sociedad.

¿Dónde serán los talleres gratuitos?

Pueden participar todas las personas que lo deseen, acercándose a estos espacios, en los siguientes días y lugares:

• Hospital Privado de Rosario / Pte. Roca 2440, el sábado 22 de 8 a 12

• Alto Rosario Shopping / Junín 501, sábado 22 de 15 a 18

• Calle Recreativa / Balcarce y el Río, domingo 23 de 8.30 a 12.30 y 14 a 16

• Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” / Dr. Álvarez 1550, miércoles 26 a las 16