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Protesta de pymes frente a la Casa Rosada: "La situación es dramática y el futuro, aún peor"

El titular de la asociación que agrupa a ese sector empresario en Santa Fe, Mario Galizzi, se manifestó en contra de la política económica de Milei

20 de agosto 2026 · 10:18hs
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Las pymes también son argentinas

"Las pymes también son argentinas", el lema de la protesta de hoy frente a la Casa Rosada

Representantes de las pequeñas y medianas de empresas del país y de Santa Fe confluyeron este jueves en una protesta frente a la Casa Rosada bajo el lema “Las pymes también son argentinas”. Le solicitaron al gobierno de Javier Milei que tomé medidas para evitar el cierre de empresas en el corto plazo como se ha dado en los últimos meses y para darle mayor competitividad a un sector que fue muy golpeado por la política económica del gobierno nacional.

En declaraciones a LT8, Mario Galizzi, presidente de la Asociación de Pequeñas y medianas Empresas (Apyme) Santa Fe, afirmó que el sector acudió hoy ante la Casa Rosada “porque la situación es más dramática y el futuro es aún peor para las pymes. Si uno analizada desde el inicio del período democrático, en 1983, hasta la fecha este el gobierno que más pymes cerró hasta el momento”.

Galizzi remarcó que “ningún gobierno llegó al límite de cerrar más de 30 mil pymes durante su período. Cuando se analizan las gestiones de Alfonsín, Menem, De la Rúa , el único período en el que tuvimos crecimiento fue después de 2003, cuando se crearon 150 mil pymes. Después, en los distintos gobiernos fueron bajando el nivel de las pymes y esto impactó en el entretejido social”, remarcó Galizzi.

El titular de Apyme Santa Fe sostuvo que “con las proyecciones que se está haciendo con las medidas de Javier Milei, cerrarán más del 10 por ciento de las pymes, y cuando cierra una Pyme impacta de lleno en una comunidad. Quedan sin trabajo los empleados, los contadores, afecta al consumo y a todo lo que implica una empresa y la gente que trabaja alrededor”.

Por qué cierran las pymes

Galizzi manifestó que las pymes bajan las persianas "primero, porque hay un desplome de las ventas por falta de consumo. Hay 14 millones de trabajadores que están endeudados y con salarios que son los terceros más bajos de América Latina. Es imposible que la cadena comercial pueda soportar ese nivel de consumo. Por otro lado, hay un brutal ingreso de importaciones. Está ingresando al país carne de cerdo, verduras, leche uruguaya, pollo brasileño, hortaliza de otros países, limones egipcios. Eso sigue en aumento. Hoy casi, el 30 por ciento de las concesionarias son chinas y eso opera brutalmente en la metalmecánica del sur de la provincia".

>> Leer más: Pymes de Santa Fe se suman a una movida nacional frente a la Casa Rosada para visibilizar la crisis

Además, y para peor "se paró la obra pública nacional. Debe ser el único gobierno del mundo que va a terminar su gestión sin haber hecho un solo kilómetro de ruta. Eso significa un 30 por ciento menos de materiales. Toda una industria que está parada. Con desplome de sueldos, no hay consumo, no hay ventas en mostrador, eso lo ven claramente los comerciantes".

Galizzi rebatió los argumentos que brindaron distintos funcionarios, entre ellos el presidente Javier Melei, sobre la reconversión que tendrían que hacer las pequeñas y medianas empresas para adaptarse al actual modelo económico.

"Dólar hoy tiene un valor ficticio"

"Lo que el gobierno no dice -expresó Galizzi- es que está subsidiando un dólar a 1.490/1.510 pesos, que es totalmente ficticio y que nos pone fuera de competencia ante cualquier país del mundo. Si uno analiza que lo único que creció fue la energía, y el resto de la industria se cae, también ve que la energía en Argentina es la más cara en toda América Latina. Somos el tercer país más caro en gasoil en el mundo. Es imposible para nosotros poder trasladar con estos costos de energía, podamos competir. Tenemos energía abundante y muy cara".

>> Leer más: La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se están intensificando

Y, además, agregó: "Cuando un almacenero o un kiosquero firmó un contrato de alquiler en 2023, la luz significaba el 15 o 20 por ciento del valor del alquiler. Hoy la luz es más cara que el alquiler. Es inviable el modelo y no se generan empleos. El mercado interno se achica y pretenden que hayan migraciones a provincias que son lugares extractivos".

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