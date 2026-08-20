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Messi reaccionó contra un rival: será investigado y podría recibir una sanción

El Comité Disciplinario de la MLS analizará el cruce del rosarino con uno de los futbolistas de Philadelphia Union durante el empate 2 a 2 de Inter Miami

20 de agosto 2026 · 12:24hs
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Lionel Messi discutió con Quinn Sullivan y la acción será revisada por la MLS.

Lionel Messi discutió con Quinn Sullivan y la acción será revisada por la MLS.

La vuelta de Lionel Messi al gol tras la muerte de su padre, Jorge, tuvo una carga emotiva este miércoles a la noche en el empate 2 a 2 de Inter Miami ante Philadelphia Union, pero una pelea entre los jugadores opacó el final del partido. El rosarino protagonizó un tenso cruce con uno de sus rivales que quedó bajo la revisión del Comité Disciplinario de la MLS.

Sobre el cierre del encuentro, el 10 discutió con Quinn Sullivan, de 22 años, y desencadenó un nuevo tumulto entre los futbolistas de ambos equipos. Según se pudo observar en un video que se viralizó en redes sociales, Messi le arrojó un manotazo a Sullivan y se enfrentaron cara a cara, sin mayores consecuencias.

El tenso enfrentamiento mostró el enojo del argentino, que le tocó sutilmente la cabeza y generó la reacción de su rival, que se paró de frente al 10. Finalmente, el árbitro Dujic los separó y la acción no pasó a mayores, pero la misma será revisada por el Comité Disciplinario de la liga para evaluar si corresponde alguna sanción.

Según trascendió, el organismo cuenta con una regla específica sobre el contacto con las manos en la zona del cuello y cabeza, por lo que podría analizar una multa o incluso una suspensión de dos partidos o más para Messi por la presunta agresión contra Sullivan, más allá de que el referí no mostró ninguna tarjeta por la acción.

Fuertes cruces en el partido de Inter Miami

El partido entre Inter Miami y Philadelphia Union fue caliente. En el tiempo de descuento, el propio Sullivan fue protagonista de otra pelea con Yannick Bright. Ambos futbolistas se enredaron tras una jugada en el área del equipo de Florida y terminaron a los empujones.

>> Leer más: Proponen construir una estatua de Lionel Messi que los rosarinos puedan abrazar

Ante esta situación, el hermano de Sullivan, Cavan, de solamente 16 años, se metió a discutir con Bright y, luego de varios golpes, ambos fueron expulsados en el último minuto del partido.

El encuentro terminó con un jugador menos para cada equipo, pero se sostuvo el empate que dejó a Inter Miami como segundo en la Conferencia Este de la MLS, con 39 puntos, a siete unidades del líder Nashville. El próximo partido de las Garzas será este sábado, como local, ante Toronto desde las 20.30.

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