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Crimen en un súper chino: imputan a un joven que se fue de la escena en un Didi

Fue acusado de intervenir en la balacera que causó la muerte del jubilado Roberto Ferrari en barrio Triángulo en mayo. Fue un ataque al azar para dejar un mensaje a un preso

María Laura Cicerchia

Por María Laura Cicerchia

20 de agosto 2026 · 17:42hs
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La escena del crimen del jubilado Roberto Ferrari

Credito: El Tres TV

La escena del crimen del jubilado Roberto Ferrari, baleado en el ataque a un súper chino de barrio Triángulo.

Los dos atacantes que balearon en mayo un súper chino de barrio Triángulo, donde un jubilado que descansaba en la vereda murió alcanzado por un disparo, se alejaron de la escena corriendo. No iban lejos: a sólo tres cuadras entraron a una casa donde uno de ellos se cambió la ropa y enseguida se fueron en un auto de la aplicación Didi. Uno bajó en el camino, otro llegó hasta barrio Las Flores. El viaje terminó frente al domicilio de Williams Laureano T., un joven de 18 años detenido la semana pasada por el caso, quien este jueves fue imputado como quien acompañaba al tirador.

El negocio de Sanguinetti al 5200, lindero a la casa del jubilado que solía pasar las tardes sentado en el frente, fue un blanco elegido al azar para dejar un mensaje contra un preso de la cárcel de Piñero vinculado a una banda criminal. En la escena los agresores arrojaron una nota amenazante referida a ese interno —“dejá de matar gente inocente en Vía Honda”, decía el papel— y otra dirigida a autoridades de la provincia a las que responsabilizaban por permitir la comunicación de presos de alto perfil.

El atentado y los fines

La imputación a Williams T., un joven de 18 años de barrio Las Flores que sólo terminó la escuela primaria, señala que el atentado tuvo como finalidad atemorizar a vecinos de Vía Honda y afectar decisiones del Poder Ejecutivo provincial con respecto a políticas públicas y las restricciones a presos de alto perfil. Así lo planteó el fiscal Franco Miatello al acusar al joven por el crimen y por delitos de afectación a la seguridad ciudadana. El juez Alejandro Negroni le dictó la prisión preventiva por el plazo legal de dos años.

>>Leer más: Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta

El joven acusado fue detenido el pasado 12 de agosto por la Policía de Investigaciones cuando estaba a punto de presentarse junto a su abogado en la sede del Ministerio Público de la Acusación. Es el primer implicado en la causa al que se le reprocha una intervención material en la ejecución. Los otros detenidos fueron cuatro personas arrestadas horas después del crimen por encubrimiento. Hubo dos menores de edad apresados en allanamientos del 22 de julio, pero quedaron ligados a otras causas.

En la audiencia celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal, el joven fue acusado como coautor de varios delitos: homicidio agravado por el uso de armas; amenazas coactivas calificadas por el uso de arma, por ser anónimas y por tener el propósito de obtener concesiones del poder público e intimidación pública agravada. Un combo cuya víctima letal resultó el vecino de barrio Triángulo por puro azar.

Un crimen al azar

Roberto Luis Ferrari tenía 81 años y la tarde del 27 de mayo pasado estaba sentado en la puerta del súper chino de Sanguinetti al 5200, en la zona oeste, cuando se acercaron dos atacantes y uno de ellos abrió fuego contra el local a las 19.10. Fueron tres disparos realizados con una pistola calibre 9 milímetros. Un plomo alcanzó al carnicero jubilado en la cabeza y le provocó la muerte de inmediato.

>>Leer más: Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso de Piñero

El fiscal planteó que los disparos fueron realizados por el cómplice de T. En la audiencia, reveló detalles de lo que hicieron después. Luego de concretar el ataque y de arrojar las notas en la escena, según dijo, se fueron corriendo por Sanguinetti hasta pasaje Zola —unas dos cuadras hacia el oeste—, allí doblaron hacia el norte y a unos cien metros entraron a una casa cercana al cruce con bulevar Seguí.

En ese lugar, el mismo donde serían detenidos los acusados de encubrimiento, el gatillero se deshizo de su ropa: una campera Adidas azul y celeste de la selección argentina y un buzo blanco con capucha con el logo de Nike en el frente; prendas que dejó ocultas en una habitación. Luego se fueron en un auto Chevrolet Corsa que pidieron a través de la aplicación Didi. El viaje tuvo una primera parada en Patricios y Laprida, cerca del Apeadero Sur, donde bajó el tirador. Y finalizó en España y Lirio, barrio Las Flores, frente al domicilio de T.

>>Leer más: Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Mensaje a un preso

El crimen tuvo la clara intención de elevar un mensaje que, en parte, iba dirigido al preso Gabriel Lencina. Un recluso de 32 años alojado en la cárcel de Piñero, acusado de dos homicidios y vinculado a una banda criminal. Cayó a los 18 años, en 2013, por matar el día de su cumpleaños número 28 a Jorge Jesús “Jaime” González, en barrio Moderno. Un crimen por el que terminó condenado a 10 años y medio.

En 2022 lo volvieron a condenar a 11 años y medio por instigar desde la cárcel el crimen de Jorge Nicolás José, baleado dos años antes en Génova y Colombres. Fue ligado a la banda narco liderada por otro recluso, Hernán “Lichy” Romero, cuyo clan de Nuevo Alberdi y Zona Cero fue blanco de más de treinta allanamientos a comienzos de agosto. El mensaje arrojado frente al súper chino ubicaba a Lencina como capo de un pabellón de Piñero y lo ligaba a la instigación de hechos violentos en la zona oeste.

Lencina es el preso al que, en diciembre de 2023, un grupo de personas intentó rescatar cuando lo trasladaron al Hospital Provincial por un cuadro de tuberculosis pero terminaron asesinado al policía Leoncio Bermúdez. Un caso que alentó sospechas de la connivencia del preso con agentes penitenciarios.

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