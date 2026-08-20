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Casting: Teatro la Comedia convoca a artistas para participar de "Yiya, el musical"

El llamado está dirigido a actrices y actores mayores de edad. La inscripción estará abierta hasta el martes 25 de agosto

20 de agosto 2026 · 10:15hs
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El Teatro La Comedia abre el casting para participar de Yiya

El Teatro La Comedia abre el casting para participar de "Yiya, el musical", la nueva producción de la Comedia Municipal Norberto Campos

El Teatro Municipal La Comedia abrió el casting para la 12ª edición del Programa Comedia Municipal Norberto Campos, que pondrá en escena "Yiya, el musical", con dirección de Mara Fernández. Por primera vez en su historia, el programa abordará el género de la comedia musical, en una propuesta que combinará actuación, canto y baile.

La convocatoria está dirigida a actrices y actores mayores de edad, con residencia en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo, Constitución o Caseros. Las personas interesadas deberán contar con conocimientos de canto y baile. Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 25 de agosto de 2026 inclusive, a través del formulario online disponible en rosario.gob.ar.

Las audiciones se realizarán los días martes 1, miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de septiembre, de 10 a 14 y de 15 a 19, en lugar a confirmar. Cabe señalar que las personas postulantes deberán contar con disponibilidad horaria durante las cuatro jornadas, ya que podrán ser convocadas a una segunda instancia de audición (call back).



>> Leer más: Llega la cuarta edición de En Obra, el festival que impulsa el sueño de un teatro propio

El día y horario asignados para cada postulante serán comunicados por correo electrónico desde [email protected] a la dirección consignada en el formulario de inscripción. Las personas postulantes deberán confirmar la recepción del correo.

La selección estará a cargo de un jurado integrado por la directora Mara Fernández, una persona representante de la Secretaría de Cultura y Educación, un representante del Teatro Municipal La Comedia, un/a docente de las carreras de teatro y un/a representante del ámbito teatral nacional, provincial o local.

La nómina de personas seleccionadas se dará a conocer a partir del 7 de septiembre de 2026.

Requisitos para la convocatoria

No podrán participar quienes ya hayan sido contratadas en las dos convocatorias inmediatas anteriores en cualquier instancia a la presente, en los años 2024 y 2025.

En esta edición se seleccionarán siete intérpretes que serán contratados por seis meses consecutivos, incluyendo el período de ensayo y funciones. Por su labor, recibirán un sueldo categoría C y traspunte según escala salarial de AAAyA. Los ensayos se realizarán durante los meses de octubre y noviembre de 2026, en horario a coordinar, con un máximo de 30 horas semanales totales.

Las dos semanas previas al estreno, las actrices y actores que participen del elenco deberán tener disponibilidad de horarios movibles. El estreno de la obra está previsto para comienzos de diciembre y las funciones se extenderán de diciembre de 2026 a marzo de 2027.

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