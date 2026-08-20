Un choque múltiple en avenida Circunvalación provocó importantes demoras este jueves

El cruce con avenida Pellegrini se sumó temporalmente al mapa de cortes de tránsito en Rosario como consecuencia del siniestro vial

Uno de los vehículos se estrelló contra la barrera de hormigón tras el choque.

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció este jueves un corte de tránsito sobre avenida Circunvalación debido a un choque múltiple . En primera instancia no había personas con lesiones graves entre las que estuvieron involucradas en el episodio del inicio de la jornada.

La colisión ocurrió cerca de las 8 de la mañana , cuando tres autos y un vehículo utilitario protagonizaron una colisión en el cruce con avenida Pellegrini . El impacto se produjo debajo del viaducto Ernesto Che Guevara.

Después del golpe, uno de los conductores se estrelló contra la barrera de hormigón que divide Circunvalación en ambos sentidos de circulación. Esto provocó el bloqueo de la mano que va hacia el norte en el acceso a bulevar 27 de Febrero , de modo que se registraban importantes demoras en la zona oeste de la ciudad.

El choque en cadena generó complicaciones significativas cerca de la cabecera de la autopista Rosario-Córdoba. Por otra parte, la Municipalidad anunció los siguientes cortes de tránsito por obras para este jueves:

Bulevar Seguí entre Mitre y Corrientes

Bulevar Seguí entre Presidente Roca y Moreno

Ituzaingó entre Laprida y Buenos Aires

Buenos Aires entre Gálvez y bulevar 27 de Febrero

Gálvez entre España e Italia

Ovidio Lagos entre Zeballos y Montevideo

Callao entre Zeballos y Montevideo

Avenida Pellegrini y avenida Centenario Newells Old Boys

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De acuerdo a la versión preliminar, el bloqueo en Circunvalación fue la consecuencia de una colisión por alcance sobre la mano interna de la autopista urbana. El primer automovilista afectado perdió el control y su vehículo quedó detenido sobre la barrera New Jersey, en el carril rápido.

Por otro lado, la Renault Kangoo que embistió al vehículo desde atrás se frenó en el medio de la calzada con daños importantes en la parte delantera. Los dos conductores restantes pudieron reanudar la marcha después del choque, mientras el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) atendía a las víctimas con ayuda de la policía.