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Corinthians vs. Central: quién ganó más las siete veces que ya se enfrentaron Ángel Di María y Memphis Depay

Ambos equipos se enfrentan esta noche en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida empataron 0 a 0.

20 de agosto 2026 · 18:23hs
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Ángel Di María

Club Rosario Central

Ángel Di María, cuando el plantel de Central llegó a San Pablo para jugar contra Corinthians. Con Memphis Depay ya se enfrentaron varias veces.

A horas de la revancha entre Corinthians y Central por los octavos de final de la Copa Libertadores se supo que el delantero Memphis Depay está incluido en la convocatoria del Timao y, por lo tanto, quedó a disposición del entrenador Fernando Diniz.

Depay firmó su nuevo contrato con Corinthians este martes. Hasta ese día había dudas sobre si sería incluido en la convocatoria en caso de firmar, pero ahora se disiparon: si quiere, Diniz podrá incluirlo contra Central este jueves a la noche en el Neo Química Arena.

En el partido de ida, argentinos y brasileños igualaron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito y esta noche definirán quién pasa a cuartos de final y quién se queda afuera de la Copa Libertadores. En la siguiente fase espera Estudiantes, que dejó en el camino a Universidad Católica.

Leer más: Central en los octavos de la Libertadores: la historia negra de Corinthians cuando jugó en su estadio.

Memphis Depay vs. Ángel Di María

Depay es la gran figura de Corinthians, así como Ángel Di María lo es en Central. Ambos se enfrentaron varias veces, aunque jugando con otras camisetas, y hasta ahora el que más ganó fue el capitán del Canalla.

Tal como publicó Meu Timao, un sitio partidario de Corinthians, la mayor parte de los enfrentamientos entre Depay y Di María tuvieron lugar cuando ambos jugaban en Francia, entre 2017 y 2021.

El jugador de Países Bajos jugaba en Lyon, mientras que Di María estaba en Paris Saint-Germain, y quien salió victorioso en estos enfrentamientos fue el rosarino. En los siete partidos que disputaron, Di María ganó cuatro y perdió dos, con un empate, que terminó con la clasificación del PSG en los penales a la Copa de la Liga francesa.

Países Bajos contra Argentina en Qatar

Además de los enfrentamientos en el fútbol francés, se vieron las caras con sus selecciones nacionales. Y una vez más, Di María salió victorioso, aunque en ningún momento compartieron minutos en la cancha.

Leer más: Atención Central: Memphis Depay fue convocado por Corinthians para la revancha por la Copa Libertadores

Fue en los cuartos de final del Mundial 2022 en Qatar, cuando Argentina y Países Bajos igualaron 2 a 2 y el equipo de Lionel Scaloni se impuso en los penales. Depay jugó el primer tiempo y luego fue reemplazado por Wout Weghorst, quien marcó los dos goles de su selección y permitió que Países Bajos levantara un 0-2 en contra contra Lionel Messi y compañía. En la prórroga de aquel partido, Scaloni puso a Di María, cuando hacía rato que Depay había sido sustituido.

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