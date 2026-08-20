Iñaki Urlezaga: "Mi última función fue en Rosario y vuelvo a los escenarios acá"

Iñaki Urlezaga es uno de los bailarines argentinos más reconocidos en el mundo entero. Durante su carrera, fue primer bailarín del Teatro Colón, el Royal Ballet de Londres, y del Het Nationale Ballet de Países Bajos. En 2018, realizó su gira mundial de despedida de los escenarios. Este viernes 21 de agosto, vuelve a los escenarios en “El último aplauso”, el espectáculo que creó y dirige, y que estrenará en el Teatro La Comedia de Rosario.

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“Sinceramente creé este espectáculo sin saber que iba a volver al escenario. Se trata de la vida de los artistas, de una obra que un coreógrafo quiere gesta r. Quise hablar un poco, sin darme cuenta, qué es la vida de un coreógrafo, cómo es soñar y armar un espectáculo, con sus vicisitudes y dificultades”, contó durante su visita a “Una tarde más”, en La Capital Más.

El espectáculo inicia con una gala de dúos líricos y emblemáticos del Ballet universal como “Romeo y Julieta”, “La traviata”, y el “Lago de los cisnes”. La segunda parte y cierre de la noche sube a escena la obra que da nombre al espectáculo: “El Aplauso Final”. Este título describe poéticamente la fibra de un artista al momento de su despedida, aborda con sensibilidad y lirismo la conexión y cercanía de ese artista con su mentor, con su coreógrafo, con su director.

Ambos se entregan y funden en la preparación de esta última actuación. La música de Sergei Rachmaninov envuelve cada instante de la creación y engrandece la escena.

El vínculo de Iñaki Urlezaga con Rosario

“La vida es un instante, el aplauso también. A veces te aplauden cinco mil personas, pero después te vas a un hotel y estás solo. Es tan ensordecedor ese silencio como el aplauso. La carrera es como una lupa que amplifica todo, lo bueno y lo malo. La última función que bailé fue acá en Rosario. Y vuelvo a los escenarios acá en Rosario”, aseguró Urlezaga, que destacó el vínculo estrecho con la ciudad.

“Rosario tiene una trayectoria teatrera divina. Para nosotros los que venimos de Capital es un lujo poder estar acá, porque hay una efervescencia. No es fácil cultivar un público teatrero. Eso es algo que se construye a lo largo de años y hasta diría décadas”, cerró.