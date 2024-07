Lali Espósito vivió una experiencia esotérica grabando un videoclip con Moria Casán La artista estuvo como invitada en el ciclo de streaming “Nave Nodriza” que conduce la One, y recordaron la anécdota 9 de julio 2024 · 12:16hs

Lali fue al programa de streaming de Moria Casán y compartieron una vivencia esotérica que tuvieron grabando el videoclip de "Quiénes son"

Moria Casán recibió a su amiga Lali Espósito en su programa “Nave Nodriza”, en el canal de streaming Picnic Extraterrestre. Cada lunes, la One invita a una personalidad de la cultura y el entretenimiento para sostener una charla íntima, fiel a su estilo. En la charla, juntas recordaron una anécdota de cuando grabaron el videoclip de “Quiénes son”, la canción de la artista que incorpora un famoso audio de la diva.

La cantante contó que cuando estaban en medio de la filmación ocurrió un hecho de “brujería”, vinculado a la conocida intuición de Moria. “Yo estaba medio mal y me acuerdo que estábamos grabando y vos me miraste cuando todos estaban distraídos y me dijiste: ‘Tenés los ojitos tristes’. Yo estaba sonriendo pero vos sos brujita”, recordó Lali.

“Y entonces te empecé a contar algunas brujerías que me estaban pasando. Tenía unas energías encima que, creer o reventar, heavy. Además estaba en un vínculo que en parte no fluía por esas energías externas. Así que vos me dijiste: ‘Acá te tenés que cuidar vos’”, siguió Espósito, que según Casán por entonces andaba “encajadita con un español”.

“Cuando estábamos hablando de eso fuimos a hacer un plano en el auto y empezó a fallar todo, se apagó la cámara, después las luces y vos me dijiste: ‘No hablemos más de esto’. Y de golpe todo prendió”, cerró la artista. Vale recordar que Moria tiene fama de “bruja” por su facilidad para captar, como en este caso, las energías de las personas. En el podcast “La One: la vida de Moria Casán”, la biografía sonora de la diva que lanzaron de manera conjunta Spotify Argentina y Anfibia Podcast en 2023, varios de sus allegados, incluyendo a su hija Sofía Gala, recuperan anécdotas y situaciones similares a las que vivió Lali.



Otra faceta esotérica de Casán, que también se desarrolla en el podcast, tiene que ver con su vínculo con los duendes: la diva tiene decenas. En el streaming con Lali, le obsequió uno con un significado muy particular. “Este duende me lo dieron tiempo antes de tu romance con Pedro. ¿Sabés cuál es el verdadero nombre? Pedrete, que quiere decir ‘caudillo muy potente. Fue como una predicción’”, aseguró Moria.



