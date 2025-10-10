Fin de semana XL con Netflix: las tres películas que se roban las miradas en el ranking

En un fin de semana ideal para descansar y recuperar energías, Netflix ofrece tres filmes ideales para maratonear en el sillón

Después de un largo septiembre sin feriados , octubre llegó con un fin de semana largo para los argentinos . Defintivamente, tras jornadas intensas de trabajo, no hay nada mejor que sumergirse en una historia a través de la pantalla. La buena noticia es que Netflix , la plataforma de streaming por excelencia, ofrece un abanico de títulos pensado para todos los gustos.

Ahora bien, el momento de elegir qué ver es fundamental y la enorme variedad de producciones disponibles puede convertir la tarea en un verdadero desafío. Para que la elección no se vuelva misión imposible, a continuación una selección de tres películas que no solo están en el top 10 de la plataforma, sino que además son ideales para maratonear desde el sillón.

“Steve” es una de las novedades que llegó a Netflix. Se trata de un film protagonizado y producido por Cillian Murphy, el reconocido actor de “Peaky Blinders”.

En esta producción el actor irlandés, ganador del Premio Oscar en 2024 por "Oppenheimer", interpreta a un director de escuela en crisis en este drama psicológico y social que combina tensión, sensibilidad y crítica social.

La película, dirigida por Tim Mielants, adapta la novela "Shy" de Max Porter y ofrece un retrato profundo sobre el sistema de reeducación juvenil en la Inglaterra de los años 90, un escenario marcado por los recortes presupuestarios y el abandono institucional.

La historia se desarrolla durante un solo día en la vida de Steve, el director del reformatorio Stanton Wood, conocido como una escuela de “última oportunidad” para jóvenes en riesgo. En menos de dos horas, el film explora temas como la ansiedad, la depresión y la frustración profesional.

"Caramelo"

En el top 1 del ranking de Netflix se encuentra la película brasileña "Caramelo". Dirigida y escrita por Diego Fletias, la cinta propone una conmovedora y entrañable historia que retrata el vínculo entre un joven chef y un perro callejero.

La trama sigue a Pedro, un ambicioso chef que sueña con inaugurar su propio restaurante. Sin embargo, de manera inesperada, recibe un diagnóstico médico que desata una crisis personal y profesional. En ese momento aparece en su vida Amendoim, un perro de color caramelo que pronto se convertirá en su compañero de vida.

Con solo 100 minutos de duración, "Caramelo" es una historia que celebra la amistad incondicional y la capacidad de los animales para tocar el corazón humano.

"El corazón de mi niña"

“El corazón de mi niña” es una de las últimas películas que agregó la plataforma y se convierte en una una obligación para los usuarios de Netflix. Llegada desde Taiwán este filme es un verdadero drama que combina acción y misterio.

“Tras años en prisión por un crimen que no cometió, un padre anuncia una cacería contra el sindicato que secuestró a su hija, decidido a desatar violencia y venganza”, reza la sinopsis del filme que fue recientemente agregado a la plataforma de la N roja.

“El corazón de mi niña” dura poco menos de dos horas y promete retratar una intensa y a la vez emocionante historia que da cuenta de lo que un padre puede llegar a hacer por un hijo.