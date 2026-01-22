Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

En el mundo de las redes sociales circulan tendencias de todo tipo . No solo se viralizan memes o videos curiosos, sino también modas, comidas e incluso estilos y modos de vida . En este contexto , en los últimos tiempos comenzaron a popularizarse nuevas formas de reunirse con amigos y propuestas innovadoras de socialización.

Una de ellas se volvió especialmente viral en Instagram y TikTok: las"Admin Nights" . Se trata de un tipo de reunión entre amigos que se aleja de la clásica noche de fiesta y diversión, que está ganando terreno en Estados Unidos y entre los miembros de la Generación Z.

En las "Admin Nights" o noches de administración, en lugar de salir a bailar, reunirse a mirar una película o a cenar, los grupos de amigos se reúnen para realizar tareas pendientes: organizar finanzas, responder correos, planificar la semana o completar trámites postergados.

Esta modalidad está vinculada, en gran parte, con la ansiedad que genera salir de fiesta cuando aún hay “cosas por hacer”. Al convertir esas obligaciones en una actividad grupal, las Admin Nights funcionan como una red de apoyo: lo que antes era una carga individual se transforma en una activdad compartida con amigos.

De este modo, esta tendencia de socialización contribuye a que la vida adulta se perciba como menos solitaria y menos abrumadora.

Cómo son las "Admin Nights"

En redes sociales como TikTok circulan videos e imágenes de grupos de amigos que se reúnen con sus computadoras para llevar a cabo una "Admin Night". A veces estos encuentros se realizan en bares o espacios de coworking; otras, en casas particulares. Más allá del lugar, la dinámica suele ser similar y responde a una organización sencilla.

Cada integrante llega con su propia lista de cosas por resolver y, en compañia, se proponen avanzar en su resolución. Entre las actividades más habituales se encuentran trabajo, revisión de pagos y suscripciones, planificación financiera y de gastos. En resumen, se trata de trámites administrativos que suelen postergarse por falta de tiempo o motivación.

El detrás de las "Admin Nights"

Según reportó The Wall Street Journal, este fenómeno surge como una respuesta a la necesidad de gestionar la burocracia de la vida adulta sin renunciar al encuentro con otros. Con el objetivo de no perder los espacios de socialización por los trámites y obligaciones de la vida cotidiana, las "Admin Nights" la redefinen, combinando productividad y compañía en un mismo espacio.

Sin embargo, este tipo de reuniónse sostiene sobre una doble lógica. Por un lado, convierte lo que tradicionalmente era una carga individual en una actividad colectiva. Compartir esas tareas permite aliviar la ansiedad, validar el cansancio común y hacer más llevaderas obligaciones que, en soledad, resultan abrumadoras.

Pero, al mismo tiempo, las noches de administración refuerzan la centralidad de la productividad en la vida cotidiana. Incluso los momentos que antes estaban reservados al ocio, al descanso o al simple encuentro con amigos pasan a estar atravesados por la necesidad de “aprovechar o no perder el tiempo”.

