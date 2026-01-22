La Capital | Zoom | tendencias

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Impulsadas por la Generación Z y virales en TikTok, este tipo de reunión propone resolver tareas pendientes de forma colectiva.

22 de enero 2026 · 09:34hs
Las noches de administración son la nueva tendencia que circula en redes sociales

Las noches de administración son la nueva tendencia que circula en redes sociales

En el mundo de las redes sociales circulan tendencias de todo tipo. No solo se viralizan memes o videos curiosos, sino también modas, comidas e incluso estilos y modos de vida. En este contexto, en los últimos tiempos comenzaron a popularizarse nuevas formas de reunirse con amigos y propuestas innovadoras de socialización.

Una de ellas se volvió especialmente viral en Instagram y TikTok: las"Admin Nights". Se trata de un tipo de reunión entre amigos que se aleja de la clásica noche de fiesta y diversión, que está ganando terreno en Estados Unidos y entre los miembros de la Generación Z.

>> Leer más: Fiestas de lectura: la tendencia que convierte leer en una experiencia compartida

Qué son las "Admin Nights"

En las "Admin Nights" o noches de administración, en lugar de salir a bailar, reunirse a mirar una película o a cenar, los grupos de amigos se reúnen para realizar tareas pendientes: organizar finanzas, responder correos, planificar la semana o completar trámites postergados.

Esta modalidad está vinculada, en gran parte, con la ansiedad que genera salir de fiesta cuando aún hay “cosas por hacer”. Al convertir esas obligaciones en una actividad grupal, las Admin Nights funcionan como una red de apoyo: lo que antes era una carga individual se transforma en una activdad compartida con amigos.

De este modo, esta tendencia de socialización contribuye a que la vida adulta se perciba como menos solitaria y menos abrumadora.

Cómo son las "Admin Nights"

En redes sociales como TikTok circulan videos e imágenes de grupos de amigos que se reúnen con sus computadoras para llevar a cabo una "Admin Night". A veces estos encuentros se realizan en bares o espacios de coworking; otras, en casas particulares. Más allá del lugar, la dinámica suele ser similar y responde a una organización sencilla.

Cada integrante llega con su propia lista de cosas por resolver y, en compañia, se proponen avanzar en su resolución. Entre las actividades más habituales se encuentran trabajo, revisión de pagos y suscripciones, planificación financiera y de gastos. En resumen, se trata de trámites administrativos que suelen postergarse por falta de tiempo o motivación.

Embed
@shaysykes19 Here’s your sign to take your computer to the pub and bang out this weeks to do list (or a couple pints)… #adminpubnights #productivity #CapCut Got To Give It Up - Pt. 1 - Marvin Gaye
Embed

El detrás de las "Admin Nights"

Según reportó The Wall Street Journal, este fenómeno surge como una respuesta a la necesidad de gestionar la burocracia de la vida adulta sin renunciar al encuentro con otros. Con el objetivo de no perder los espacios de socialización por los trámites y obligaciones de la vida cotidiana, las "Admin Nights" la redefinen, combinando productividad y compañía en un mismo espacio.

Sin embargo, este tipo de reuniónse sostiene sobre una doble lógica. Por un lado, convierte lo que tradicionalmente era una carga individual en una actividad colectiva. Compartir esas tareas permite aliviar la ansiedad, validar el cansancio común y hacer más llevaderas obligaciones que, en soledad, resultan abrumadoras.

Pero, al mismo tiempo, las noches de administración refuerzan la centralidad de la productividad en la vida cotidiana. Incluso los momentos que antes estaban reservados al ocio, al descanso o al simple encuentro con amigos pasan a estar atravesados por la necesidad de “aprovechar o no perder el tiempo”.

>> Leer más: Qué son las "Sad Beige Moms": la tendencia que borró los colores de la infancia

Noticias relacionadas
Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a enfrentar a través de sus redes sociales

Nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi: descargo, acusaciones y chats filtrados

La Reini hizo reír a todos en Masterchef Celebrity, con su comentario acerca de Rusherking

La Reini expuso a Rusherking en "Masterchef Celebrity": "Muy buena la fama que tiene"

Las tres primeras películas de El señor de los anillos estarán disponibles en las salas de cine en su versión extendida 

Estrenos: suspenso argentino, terror extranjero y el reestreno de una saga icónica

La serie documental de la Fórmula 1 confirmó el estreno de una nueva temporada para 2026

Netflix confirmó la octava temporada de "Drive to Survive": cuándo se estrena

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Lo último

Instalarán 500 nuevos contenedores en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez

Instalarán 500 nuevos contenedores en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Los empleados de la sede de Juan Manuel de Rosas al 1700 recibieron la intimidación cuando se presentaron este jueves a la mañana en el lugar

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Ovación
Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newells y Central en 2026

Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en 2026

Policiales
Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

La Ciudad
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia
La Ciudad

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia
Información General

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo