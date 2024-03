Pupina Plomer: "Hay que pensar a las mujeres en la historia más allá de las excepciones"

En el marco del 8M, la historiadora y creadora de contenido cordobesa reflexiona sobre con qué preguntas se indaga el pasado y, en particular, los roles de las mujeres

Su faceta de redes, por la cual es masivamente reconocida (en necesaria conjunción con las otras dos), no fue una búsqueda particular sino más bien un encuentro fortuito: a partir de que dio una charla sobre uso de memes en el aula, a partir de casi una década de experiencia como docente, en 2019 la convocaron para crear cápsulas sobre historia para las redes de un medio porteño.

Desde ese momento, su perfil online fue sumando seguidores. En respuesta, Pupina fue refinando el tipo de contenido que compartía, hasta lograr su actual lugar de visibilidad y referencia justo en la intersección entre historia, feminismos y nuevos formatos. Esto habilitó otros desafíos como dar una charla TED y llevar adelante su propio podcast, entre otras cosas.

En 2023, Plomer fue parte de “Distópica”, la serie documental de la TV Pública donde se propone una ucronía (una narrativa alternativa y contrafáctica) de la historia argentina, y condujo el podcast “Decisiones” sobre historias de aborto (producido por Católicas por el Derecho a Decidir y Parque Podcast).



Ahora, la historiadora explora un nuevo formato: el show en vivo, con modalidad café concert, en el cual indaga sobre “olvidos, emergencias, ocultamientos y nuevas lecturas acerca de las mujeres argentinas”.

“Hay que pensar a las mujeres en la historia más allá de las excepciones. La idea del show es no reproducir esa idea de los casos excepcionales. Nos sirven porque fue el primer paso para reconocer la existencia de mujeres en la historia. El siguiente paso es preguntarnos por las anónimas, por los procesos colectivos, por la realidad que se vivía en una determinada época que justamente no las dejaba actuar salvo excepciones”, aseguró Pupina en diálogo con La Capital.

Plomer subrayó que la búsqueda del espectáculo es, sobre todo, “pensar con qué preguntas estamos indagando el pasado”, con atención específica a cómo se piensa el lugar de las mujeres. En este sentido, detalló que hay que interrogar colectivamente por qué este contexto particular (o el de los últimos años) permitió o propició una mirada reivindicativa de la historia de los movimientos de mujeres y los feminismos. “Hay pensar el para qué. La historia tiene usos, no es casual ni inocente lo que recordamos y lo que olvidamos”, sumó sobre este punto.

En su experiencia en redes como en otras intervenciones públicas, notó que la gente suele interesarse por los nombres propios y esos casos excepcionales, "sobre todo cuanto más increíbles e impensados sean para una época”. Por eso, enfatizó correr la mirada hacia la colectividad, hacia el proceso subyacente que muchas veces queda opacado por una historia individual extraordinaria. La invitación a este modo de pensamiento es para quienes pasen por el espectáculo, pero también para cualquiera que tenga inquietudes o injerencia sobre el tema, sobre todo en el marco del 8M.

Una particularidad de Pupina es su capacidad de comunicar de forma simple lo que es complejo, y no perder rigor en ese ejercicio. “Siempre trato de hablar fácil porque eso de cierta forma democratiza el acceso al conocimiento. Y yo en mi vida cotidiana, en el aula, genuinamente hablo así”, apuntó sobre esto en particular. Para el show, por supuesto, se propuso sostener ese tono amigable, lejos de todo academicismo solemne, que da ganas de pensar en la historia.

“La idea es que sea un ejercicio en conjunto. No deja de ser una charla sobre historia y la idea es que se lleven herramientas para pensar el presente”, señaló Plomer. Sobre qué interrogantes le genera este presente en particular, la historia fue contundente: “Me pregunto qué realidad estamos viviendo para tener gobiernos de derecha, que estan limitando y atacando derechos, y qué herramientas podemos construir para el futuro. No tanto qué hicimos mal, que quizás es más fácil de pensar, sino qué podemos armar para adelante como ciudadanía y como colectiva para afrontar los años que vienen. La historia es cíclica. Así que la certeza es que este momento va a pasar”, cerró.