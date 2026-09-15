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Juegos Suramericanos: Argentina ganó tres medallas en el histórico debut de los esports

Daniela Arias ganó el oro, Néctar Bruno Coleff la plata y Lautaro Zuviría el bronce en las primeras competencias de esports en Rosario

15 de septiembre 2026 · 09:18hs
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Grandes resultados para Argentina en los Juegos Suramericanos

Grandes resultados para Argentina en los Juegos Suramericanos

Rosario fue escenario de un estreno histórico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Por primera vez los esports forman parte del programa oficial de la competencia y sus resultados se incorporan al medallero, al igual que ocurre con las disciplinas deportivas tradicionales.

La jornada inaugural de definiciones se desarrolló en la L2 Arena, donde se disputaron las finales de EA SPORTS FC y Assetto Corsa GT. El debut dejó un balance destacado para la delegación argentina, que consiguió tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce.

La primera celebración llegó de la mano de Daniela Arias, quien se consagró campeona en EA SPORTS FC femenino. La argentina derrotó por 7 a 6 a la peruana Patricia Pérez en una final muy ajustada y se quedó con la primera medalla dorada de los esports en la historia de los Juegos Suramericanos. Para llegar a la definición, Arias había superado previamente a la ecuatoriana Cindy Espinoza.

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Argentina también subió al podio en la competencia masculina de EA SPORTS FC. Lautaro Zuviría consiguió la medalla de bronce, en una prueba que tuvo como campeón al peruano Luis Suárez y como subcampeón al venezolano Jorge Juares.

Plata argentina en las carreras virtuales

La tercera medalla para la delegación nacional llegó en Assetto Corsa GT, la disciplina de simulación automovilística.

Néctar Bruno Coleff obtuvo la medalla de plata, con 12 puntos, detrás del chileno Ángel Inostroza, que se consagró campeón con 15 unidades. El colombiano Omar Escorcia completó el podio con 10 puntos.

La otra representante argentina en esta disciplina, Paola Chiaraviglio, terminó en el sexto lugar.

Con estas primeras definiciones, Argentina cerró el estreno de los deportes electrónicos en Santa Fe 2026 con un oro, una plata y un bronce.

Videojuegos que también entregan medallas

La incorporación de los esports suma una postal inédita para los Juegos Suramericanos. Jugadores de videojuegos representan oficialmente a sus países, compiten bajo reglamentos específicos y sus resultados tienen impacto en la clasificación general.

>> Leer más: Juegos Suramericanos, día 2: medalla rosarina y muchos oro, en gimnasia, esgrima y natación

La propuesta incluye tres títulos: EA SPORTS FC, Assetto Corsa GT y VALORANT. De esta manera, la competencia amplía su programa hacia nuevas comunidades y formatos de competición que ya tienen un lugar dentro del deporte internacional.

Argentina va por más en VALORANT

La actividad de esports continuará este martes 15 de septiembre con las semifinales de VALORANT, que se disputarán en dos turnos: de 14 a 16.30 y de 17 a 19.30.

El equipo argentino está integrado por Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Neto y Gabriel Villanueva.

A partir de esta instancia, las series se jugarán al mejor de tres mapas. Los equipos que resulten vencedores avanzarán a la final, que se disputará el miércoles 16 de septiembre, de 16 a 18.30.

Será entonces cuando se cierre el primer capítulo de los esports en los Juegos Suramericanos, una incorporación que ya dejó sus primeras medallas y que convirtió a Rosario en parte de un momento histórico para los deportes electrónicos en la región.

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