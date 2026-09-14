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Mirtha Legrand fue dada de alta y continuará la recuperación en su casa: qué dice el parte médico

La conductora de 99 años permaneció siete días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. Los mensajes del hospital y de la familia

14 de septiembre 2026 · 08:30hs
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Mirtha Legrand se encontraba internada por un cuadro de bronquitis

Mirtha Legrand se encontraba internada por un cuadro de bronquitis

Mirtha Legrand recibió el alta médica después de permanecer siete días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, regresó a su departamento y continuará allí su recuperación junto a familiares y amigos.

La información surgió del último parte médico difundido por el sanatorio y compartido por la cuenta oficial de La Mesaza en X. El documento señaló: "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible".

El parte, fechado el 13 de septiembre de 2026, llevó la firma del director médico del Sanatorio Mater Dei, Enrique Echagüe.

Durante su internación, Legrand permaneció en una habitación común y bajo observación médica, sin complicaciones en su cuadro.

El documento también incluyó un mensaje a quienes acompañaron a la conductora durante su estadía en la institución: "Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días".

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El mensaje de la familia

Horas después del alta, la cuenta oficial de Mirtha Legrand en Instagram publicó un comunicado firmado por la familia Legrand-Tinayre.

En el mensaje, sus familiares agradecieron especialmente al Sanatorio Mater Dei y al personal que participó de la atención médica de la conductora: "La Sra. Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. El servicio de enfermeras y al Dr. Guillermo Semeniuk".

La familia también destacó el trabajo de los profesionales que atendieron a Legrand durante su internación: "Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención".

Los días previos de Mirtha Legrand

La conductora había ingresado al Sanatorio Mater Dei el lunes pasado después de realizarse estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana.

Desde la institución médica explicaron entonces que la conductora quedó bajo control por precaución y para completar los estudios correspondientes.

La internación también obligó a suspender la grabación de su último programa. Durante la recuperación de su abuela, Juana Viale volvió a ocupar la cabecera de "La Noche de Mirtha" durante el fin de semana.

La conductora llevó tranquilidad al público durante la emisión del sábado y se refirió al estado de salud de Legrand: "Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas".

Antes de continuar con el programa, Juana también le dedicó unas palabras a su abuela: "Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos".

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