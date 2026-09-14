Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados La colisión se produjo en Pueyrredón y Rioja, esquina que cuenta con dos carteles de "Pare". A pesar de la violento impacto, no hubo heridos 14 de septiembre 2026 · 08:59hs

Fuerte choque y vuelco en Rioja y Pueyrredón. Tres vehículos se vieron involucrados en el siniestro. Afortunadamente, no hubo heridos

Un espectacular choque de tres autos, con el vuelco de uno de ellos, se produjo este lunes a la mañana en Rioja y Pueyrredón. Si bien el impacto fue muy fuerte, no se registraron heridos. El tránsito en esa zona estaba complicado porque personal policía había implementado desvíos.

En el choque se vieron involucrados un Renault Kwid, un Chevrolet Onix que circulaban por Rioja, y un Honda Civic que lo hacía por Pueyrredón.

La secuencia del siniestro no estaba del todo clara. Según la versión preliminar, el Renault y el Onix se habrían tocado y el Honda, que en ese momento justo cruzaba Rioja, hizo una maniobra para esquivarlos y volcó.

Todas las personas que iban en los autos estaban bien, no sufrieron heridas de gravedad. El tránsito estaba cortado en Pueyrredón y San Luis y en Rioja y Santiago. Según los testimonios recogidos en el lugar por LT8, calle Pueyrredón tiene dos carteles de "Pare"