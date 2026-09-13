Después de 28 años, Sandra Bullock y Nicole Kidman se reúnen con un éxito

"Hechizo de amor: La magia continúa" quedó primera en la taquilla estadounidense en el fin de semana de su estreno

Una película que en 1998 pasó por la cartelera sin llamar demasiado la atención ahora tiene su secuela en estreno y es un verdadero éxito. "Hechizo de amor: La magia continúa", que reúne 28 años después a Sandra Bullock y Nicole Kidman, quedó en lo más alto de las listas de los cines de Estados Unidos en su debut en un fin de semana.

La secuela de Warner Bros. (título original “Practical Magic 2”) recaudó este fin de semana 30 millones de dólares en 4.146 salas, según estimaciones difundidas por Rentrak. La película desbancó a “Spider-Man: Brand New Day” del primer puesto, después de que el éxito de superhéroes lideró la taquilla nacional seis fines de semana consecutivos.

Si bien la nueva "Hechizo de amor" costó 75 millones de dólares, en un solo fin de semana consiguió mucho más que su predecesora, que tuvo un presupuesto de entre 60 y 75 millones de dólares y apenas si recuperó el dinero a nivel mundial, mientras que en Estados Unidos y Canadá sumó solamente 46,7 millones.

Y tampoco tuvo a la crítica a su favor: tiene un 27 % en Rotten Tomatoes y 46/100 en Metacritic, pero con el paso de los años el VHS, la televisión y finalmente las plataformas la convirtieron en una película de culto.

"Hechizo de amor: La magia continúa" trae de nuevo a Bullock y Kidman como las hermanas Sally y Gillian Owens, integrantes de una familia de brujas cuyas vidas amorosas estuvieron durante mucho tiempo atormentadas por una maldición ancestral. La secuela las muestra intentando poner fin a la maldición de una vez por todas e introduce a una generación más joven de la familia Owens, interpretada por Joey King y Maisie Williams (Arya Stark en "Juegos de tronos").

“Spider-Man: Brand New Day” cayó al segundo lugar con 8,4 millones de dólares, una baja del 54 % respecto al fin de semana anterior. El éxito de Sony y Marvel, protagonizado por Tom Holland, recaudó hasta ahora aproximadamente 935,2 millones de dólares en el mercado nacional, muy cerca del récord histórico.

“La odisea”, de Christopher Nolan, quedó en tercer lugar con 7 millones de dólares en su noveno fin de semana, “Runner” fue cuarta con 6,7 millones y “Coyote vs. Acme” quinta en su tercer fin de semana.