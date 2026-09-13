La Capital | Zoom | Sandra Bullock

Después de 28 años, Sandra Bullock y Nicole Kidman se reúnen con un éxito

"Hechizo de amor: La magia continúa" quedó primera en la taquilla estadounidense en el fin de semana de su estreno

13 de septiembre 2026 · 19:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Después de 28 años, Sandra Bullock y Nicole Kidman se reúnen con un éxito

Una película que en 1998 pasó por la cartelera sin llamar demasiado la atención ahora tiene su secuela en estreno y es un verdadero éxito. "Hechizo de amor: La magia continúa", que reúne 28 años después a Sandra Bullock y Nicole Kidman, quedó en lo más alto de las listas de los cines de Estados Unidos en su debut en un fin de semana.

La secuela de Warner Bros. (título original “Practical Magic 2”) recaudó este fin de semana 30 millones de dólares en 4.146 salas, según estimaciones difundidas por Rentrak. La película desbancó a “Spider-Man: Brand New Day” del primer puesto, después de que el éxito de superhéroes lideró la taquilla nacional seis fines de semana consecutivos.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: vuelven las películas más taquilleras, acción y una producción rosarina

Si bien la nueva "Hechizo de amor" costó 75 millones de dólares, en un solo fin de semana consiguió mucho más que su predecesora, que tuvo un presupuesto de entre 60 y 75 millones de dólares y apenas si recuperó el dinero a nivel mundial, mientras que en Estados Unidos y Canadá sumó solamente 46,7 millones.

Y tampoco tuvo a la crítica a su favor: tiene un 27 % en Rotten Tomatoes y 46/100 en Metacritic, pero con el paso de los años el VHS, la televisión y finalmente las plataformas la convirtieron en una película de culto.

"Hechizo de amor: La magia continúa" trae de nuevo a Bullock y Kidman como las hermanas Sally y Gillian Owens, integrantes de una familia de brujas cuyas vidas amorosas estuvieron durante mucho tiempo atormentadas por una maldición ancestral. La secuela las muestra intentando poner fin a la maldición de una vez por todas e introduce a una generación más joven de la familia Owens, interpretada por Joey King y Maisie Williams (Arya Stark en "Juegos de tronos").

“Spider-Man: Brand New Day” cayó al segundo lugar con 8,4 millones de dólares, una baja del 54 % respecto al fin de semana anterior. El éxito de Sony y Marvel, protagonizado por Tom Holland, recaudó hasta ahora aproximadamente 935,2 millones de dólares en el mercado nacional, muy cerca del récord histórico.

“La odisea”, de Christopher Nolan, quedó en tercer lugar con 7 millones de dólares en su noveno fin de semana, “Runner” fue cuarta con 6,7 millones y “Coyote vs. Acme” quinta en su tercer fin de semana.

Noticias relacionadas
Sofía Vítola es Potra, la artista rosarina que este sábado vuelve a su ciudad para presentar su disco Bajo la lluvia

Potra, del éxito viral de "Envidiosa" a su amor por Rosario

Pilar Gamboa protagoniza junto a Soledad Villamil y Florencia Peña la obra Las hijas, que tendrá tres funciones en el teatro Astengo

Pilar Gamboa: "El espíritu artístico argentino es muy difícil de derribar"

Lali Espósito protagonzia una nueva película

Lali Espósito protagoniza una nueva película: el tráiler oficial de "Glaxo"

El thriller es un género infaltable en Netflix

Tres thrillers para ver este fin de semana en Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Lo último

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

La primera medalla rosarina en los Juegos Suramericanos llegó del lado de la gimnasia artística

La primera medalla rosarina en los Juegos Suramericanos llegó del lado de la gimnasia artística

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

La primera medalla rosarina en los Juegos Suramericanos llegó del lado de la gimnasia artística

Luca Alfieri consiguió el tercer puesto en gimnasia por equipos, en una de las varias medallas conseguidas por la selección argentina
La primera medalla rosarina en los Juegos Suramericanos llegó del lado de la gimnasia artística
Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud
Juegos Suramericanos

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Ovación
Central y una victoria construida con un mayor cimiento desde lo colectivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y una victoria construida con un mayor cimiento desde lo colectivo

Central y una victoria construida con un mayor cimiento desde lo colectivo

Central y una victoria construida con un mayor cimiento desde lo colectivo

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: Disfruten de estos momentos

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: "Disfruten de estos momentos"

El uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

El uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Policiales
Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

La Ciudad
El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura
La Ciudad

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto
Economía

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás
Policiales

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un desastre potencial
Política

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un "desastre potencial"

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV
Información General

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe
Policiales

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro
Información General

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Pullaro, sobre la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca"

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $2 millones: piden perpetua
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $2 millones: piden perpetua

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo