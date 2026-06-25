Fernando Burlando aseguró que Flor Peña podría demandar a Luzu TV y Nico Occhiato

El abogado mediático habló a la demanda que podría iniciar la actriz luego de que fuera forzada a renunciar por el escándalo vinculado a la salud de Jorge Messi

Flor Peña protagonizó una de las escenas más comentadas de las últimas semanas. La actriz, que conducía el programa "El show del verano" en el canal de streaming Luzu TV, replicó al aire una noticia falsa que afirmaba el fallecimiento de Jorge Messi, papá de Lionel. Esto generó la inmediata suspensión del ciclo, el despido de sus integrantes y el pedido de renuncia a Peña por parte de Nicolás Occhiato, director del medio.

A partir de este hecho, que suscitó infinitos debates y duras críticas hacia Peña, la actriz decidió consultar al abogado Fernando Burlando para evaluar posibles cursos de acción contra el streaming y Occhiato.

“Su rescisión no se hizo conforme a la normativa que estaba establecida en el contrato que las partes firmaron. Si no se ponen de acuerdo, obviamente va a haber litigio. Yo creo que las decisiones que se tomaron fueron muy apresuradas y radicales”, aseguró el abogado, en diálogo con el programa de Mariana Fabbiani.

“Yo creo que frente a una situación tremenda y que parecía que iba a ser demoledora para todos, donde hasta incluso el medio de comunicación tomó mucho partido, pensaron que las consecuencias, sobre todo para con Florencia, iban a ser distintas y por eso se tomó una actitud ligera y sin prudencia”, agregó Burlando, quien aseguró que la actriz se sintió “maltratada” y que está “atravesada por el dolor y por la angustia”.

En este sentido, el abogado compartió que está acompañando emocionalmente a Peña: “Trato de que levante, porque realmente me parece que hoy está más prejuiciosa Flor con Flor que, en definitiva, el drama, el problema y la gente con ella”.