Nico Occhiato tiró indirectas en el cierre de transmisión de Luzu TV desde el Mundial 2026

El referente del streaming se refirió soslayadamente a la posibilidad de que Flor Peña inicie una demanda millonaria contra su empresa

Luzu TV terminó su transmisión desde el Mundial y Nico Occhiato aprovechó el cierre para tirar indirectas sobre el escándalo con Flor Peña. Luego de que la actriz fuera desvinculada del canal por replicar al aire la noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi , comenzó a especularse con la posibilidad de que pudiera demandar al streaming por una cifra millonaria.

"No paramos de crecer, nos va cada vez mejor y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos y eso no va a dejar de existir. Vamos a seguir yendo en búsqueda de eso", aseguró el conductor de “Nadie dice nada”.

En la jornada en la que Peña difundió la noticia falsa, y Occhiato decidió levantar el programa, se había hablado de que el canal había perdido sponsors, lo cual fue rápidamente desmentido.

"Les juro que todo el cariño que mandan se recontra recibe, no es una forma de decirlo. Realmente nos pasan un montón de cosas personales y cosas que nos afectan, pero cuando los leemos, los escuchamos o nos los cruzamos, no se imaginan lo queridos que nos hacen sentir", agregó Nico.

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"Mientras nosotros estemos unidos, y ustedes nos sigan bancando, nada de afuera puede meterse. Podemos lograr todo lo que queremos y seguir cumpliendo nuestros sueños. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el lunes desde Buenos Aires", cerró. Esto último puede interpretarse como una indirecta sobre el potencial juicio de Peña.

La cifra millonaria que Florencia Peña exigiría a Luzu TV

Florencia Peña consultó al abogado Fernando Burlando para evaluar acciones a tomar ante su desvinculación del canal y recientemente se dio a conocer la supuesta suma que le exigiría a sus exempleadores. El letrado había anticipado a los medios que la rescisión del contrato de Peña no se había realizado “conforme a la normativa que estaba establecida en el contrato que las partes firmaron” y que habría litigio si no se llegaba a un acuerdo.

"Me parece que el acuerdo está muy lejano, una pena. Creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores así como lo reconoció en primer término Florencia. La actitud de Luzu deja muchísimo que desear", dijo Burlando recientemente sobre las primeras conversaciones entre las partes. "Ellos pretenden que Florencia diga que se va a su casa y eso no corresponde. Hay cuestiones legales que hay que respetar y ese es el punto", agregó.

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Vale recordar que “El show del verano”, el ciclo de Flor conducía en Luzu junto a Marley, fue discontinuado horas después de que Peña repitiera al aire una noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi. Todo el equipo fue desvinculado y Flor fue instada a renunciar.

Hasta el momento, era una incógnita la cifra que Peña le exigiría a Luzu por el perjuicio generado por su despido intempestivo. Barby Franco, pareja de Burlando, afirmó en el programa del que es panelista que el número asciende a los 750 millones de pesos. Esto no fue confirmado por ninguna de las partes.