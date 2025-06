Polémica en los Premios Gardel 2025: ¿hubo censura a los artistas?

Los artistas vieron, a partir de este decreto, una disminución en la protección de sus derechos, mayor dificultad para cobrar regalías, fragmentación al interior del colectivo, mayor carga administrativa para el artista y un debilitamiento del sistema general. El apoyo por parte de Zapico a las políticas de recorte a la cultura habrían generado un malestar general entre los artistas.

La noche de premiación a la música argentina estuvo llena de momentos memorables que trascendieron en redes sociales. A continuación, repaso de algunos clips polémicos que avivaron discusiones:

¿Censura a Paco Amoroso?

En la alfombra roja del evento, Catriel y Paco Amoroso, quienes resultaron dos de los grandes ganadores de la noche, aprovecharon para hacer declaraciones potentes. En conversación con la periodista oficial, Paco Amoroso manifestó: “Aguante Gardel, aguante Maradona, viva Perón”. La entrevistadora aprovechó para preguntarle por Messi mientras el artista se iba, y este reforzó su mensaje: “Maradona es mejor”.

"Viva Gardel, Viva Maradona y Viva Perón" dice Paco Amoroso en la alfombra de los Gardel !

Probablemente, el enaltecimiento al histórico 10 tenga que ver no solo con su fútbol sino también con su posicionamiento político y el homenaje no fue solo de palabra, ya que Amoroso recreó uno de sus looks de gala.

Paco Amoroso se vistió como Diego Maradona para asistir a los #PremiosGardel2025

La gran polémica se desató a raíz de que el video oficial subido por TNT a X no estaba completo: a esa misma conversación se le había borrado el “Viva Perón”. La edición del video fue rápidamente señalada por usuarios que subieron el corte original y denunciaron la censura por parte de la plataforma a cargo del streaming. A las pocas horas, TNT Latinoamérica eliminó el posteo.

La ironía de Dillom

Dillom, otro de los grandes ganadores de la noche, mostró cierta actitud que fue señalada por sus fanáticos. Más allá de su humor característico, durante su discurso arriba del escenario hizo algunas referencias que despertaron sospecha en sus seguidores.

“Quería agradecerle a mi público, a Sony, a Universal, a Warner, a McDonald's, a Nike y a Adidas, pero por sobre todo a Bohemian Groove, a mi equipo”, expresó el artista. La enumeración de empresas que nada tienen que ver con él fue leída por algunos como una rebeldía por no poder hablar de otros temas que algunos sostienen que estaban “prohibidos” y que quizás hubiera aprovechado para abordar.

QUIERO AGRADECER A MC DONALDS, NIKE, ADIDAS KAJSKSNSKSNSL DILLOM TE AMO

Asimismo, Dillom realizó una presentación musical en la que cantó uno de sus grandes éxitos, “Cirugía”. Lo curioso es que toda la performance la realizó de espaldas al público. Sin embargo, tanto esta decisión como su discurso no pueden atribuirse con certeza a una actitud de crítica por su parte.

la presentación de dillom completamente de espaldas al publico, el mejor de los nuestros

La taza de Lali

Lali vivió una noche única en tanto los tres premios que se llevó su icónica canción “Fanático” la convirtieron en la cantante femenina más premiada en la historia de los Premios Gardel, superando a Mercedes Sosa. En el momento en que anunciaron su galardón, Lali se encontraba en las butacas con una taza en la mano. ¿El detalle? La taza llevaba la cara de un payaso, tal como la que aparece en el video de la canción.

La taza de Lali cuando anuncian que Fanático ganó el Mejor Tema del Año en los Premios Gardel.

Esta imagen en su taza fue resignificada por distintos usuarios en X. Algunos sostuvieron que se trataba de una referencia a Javier Milei, a quien se supone que va dirigida la canción premiada. Otros, sin embargo, pensaron que también podría ser un mensaje para Diego Zapico, el presidente de CAPIF.

El discurso de Teresa Parodi

La cantautora y ex Ministra de Cultura de Argentina, Teresa Parodi, aprovechó el micrófono y el escenario para dar un sentido discurso en relación a la situación de la cultura actualmente en el país. Sus palabras fueron ovacionadas por el teatro, especialmente por artistas como Lali y Dillom.

En defensa del arte y la cultura, Parodi pronunció: “Digo no al discurso de odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales del los creadores y las creadoras, de los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecusión y estigmatización de los que piensan distinto”.

Además, en el cierre de su discurso, Parodi fue la única que hizo alusión a una situación del orden político actual. “Y si ustedes me permiten amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner”, sentenció.

"Teresa Parodi":

Por su discurso tras ganar en los #PremiosGardel2025 y su dedicatoria a Cristina Kirchner

Más tarde, Lali respaldó las palabras de Teresa: “Quiero agradecer tus palabras y humildemente sumarme a ellas”. Antes, enalteció su figura: “La gran Teresa Parodi del amor nuestro, de la vida”. Lali también afirmó que “toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva” y que “nadie está solo en esta”.

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2025

Gardel de Oro

Ca7riel y Paco Amoroso

Álbum del Año

Baño María - CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Jazz

Gardel – Hernán Jacinto

Mejor Álbum Folklore Alternativo

11 Puerta 3 – Abi González

Mejor Álbum Conceptual

Atahualpa Yupanqui en Michigan – Atahualpa Yupanqui

Mejor Álbum Artista Pop Tradicional

As de corazones – Eddie Sierra

Mejor Colaboración Urbana

TODO ROTO – Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music

Yvy Purahéi – Los Núñez

gardel paco y catriel.webp Catriel y Paco Amoroso se llevaron el Gardel de Oro

Productor del Año

Gustavo Santaolalla

Ingeniería de Grabación

Baño María – CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum Artista de Rock

La lógica del escorpión – Charly García

Mejor Álbum Infantil

Margarita, que tu cuento valga la pena – Margarita

Parotti, obras para violín solo – Vol. 2 – Elías Gurevich

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

Messirve Mix 9 – La T y La M

Mejor Álbum Grupo Pop

Muchachos – La Mosca Tse-Tse

Mejor Álbum Rock Pesado

Pase lo que pase – Arde la sangre

Mejor Diseño de Portada

Baño María – terrivle, Iván Resnik, Valentina Luppino

Mejor Álbum Artista de Tango

Pratanguero: 3° Esquina, la que se alumbra – Ariel Prat

Mejor Álbum de Reggae / Ska

Hecho en Jamaica – Nonpalidece

Mejor Álbum Pop Alternativo

Maquillada en la cama – Juliana Gattas

gardel lali.jpg Lali se convirtió en la artista femenina con más Premios Gardel

Mejor Colaboración

AGUA – CA7RIEL & Paco Amoroso, TINI

Grabación del Año

Real gangsta love – Trueno

Mejor Colección de Catálogo

Mercedes Sosa en New York, 1984 – Mercedes Sosa

Mejor Álbum Artista de Folklore

Legado popular I y II – Peteco Carabajal

Mejor Álbum Canción de Autor

Quiero mejor – Kevin Johansen

Mejor Álbum Banda de Sonido Cine/TV

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Grupo de Folklore

A los amores – El folklórico Vol. 1 – Duratierra

Mejor Canción de Rock

Yo ya sé – Charly García

charly gardel.jpg La leyenda musical, Charly García, se llevó galardones por "Mejor canción de rock" y "Mejor álbum artista de rock"

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Costero Criollo – Noelia Sinkunas y Milagros Caliva

Mejor Canción Urbana

Real gangsta love – Trueno

Mejor Canción Tropical / Cumbia

Perdonarte, ¿para qué? – Los Ángeles Azules y Emilia Mernes

Mejor Canción Pop Urbano

Agora – María Becerra

Mejor Álbum Música Electrónica

Artificial – Peces Raros

Mejor Canción de Rkt

San Turrona - La Joaqui

Mejor Álbum Pop Urbano

Baño María - CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Videoclip Corto

Fanático - Dirección: Lautaro Espósito y Lali

Mejor Álbum Artista Pop

Momentos - Nahuel Pennisi

Mejor Canción de Cuarteto

Hola perdida - Luck Ra y KHEA

Mejor Canción de Tango

Tormenta - Lidia Borda y Daniel Godfrid

Mejor Videoclip Largo

Baño María- Dirección: Brian Kazez

Mejor Álbum en vivo

La Última Noche Mágica En Vivo - Estadio River Plate - Tan Biónica

trueno.jpg Trueno se llevó los galardones de "Grabación del año" y "Mejor Canción urbana" por Real Gangsta Love

Mejor Canción de Folklore

Siempre a la misma hora - Teresa Parodi

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Tu patrona de lujo - La Joaqui

Mejor Canción de Pop

Fanático - Lali

Mejor Álbum Rock Alternativo

Por cesárea - Dillom

Mejor Canción Pop Rock

Arruinarse - Tan Biónica ft. Airbag

Mejor Álbum Urbano

El último baile - Trueno

Mejor Álbum Grupo de Rock

Nueve - Massacre

Mejor Álbum de Cuarteto

Que nos falte todo - Luck Ra

Mejor Álbum de Pop Rock

Jet Love - Conociendo Rusia

Mejor Nuevo Artista

Olivia Wald

Canción del Año

Fanático - Lali